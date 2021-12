Zmrazení vajíček je pro ženy velký posun. Zvláště pro onkologické pacientky, říká odbornice

Rozhovor

Zdravotní pojišťovny začnou od nového roku platit onkologickým pacientkám zmrazení vajíček (oocytů). Po ukončení onkologické léčby by tak mohly mít vlastní děti. Doposud si pacientky musely úkon platit ze svého, což dělá až 60 000 korun. „Je to obrovský krok pro řadu žen, aby se mohly vrátit do normálního života,“ říká přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol Doc. MUDr. Jana Prausová, PhD., MBA.