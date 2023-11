Bulvárem si nechci špinit hlavu. Při tangu jsem se snažila být fakt drsná, říká hvězda StarDance Tereza Mašková

„Nebude vám vadit, když přijdu v teplákovce?“ ptá se zpěvačka před naším setkáním. Nevadí, a tak mi podává ruku oblečená v pohodlném outfitu, bez make-upu, zato s širokým úsměvem.

Právě odtančila svůj pátý a poslední večer ve sledované soutěži ČT StarDance. S tanečním partnerem Danielem Kecskemétim předvedli uhrančivou sambu, ale hlasy diváků na další postup nestačily. Zpěvačka však s optimismem vyhlíží další výzvy a připravuje se na svůj první velký koncert Růžová Lucerna.

Lidovky.cz: Co se vám během vyřazování honilo hlavou?

Upřímně, byla jsem s koncem smířená. Asi jsem to čekala. Zároveň mě to hrozně moc mrzí, protože jsem tomu věnovala spoustu času, všichni jsme se spřátelili, záleželo mi na tom. Ale taky jsem cítila obrovskou úlevu.

Vzala jsem si toho na sebe hodně, a kdybych se měla někdy v budoucnu podílet na podobném projektu, zruším veškerou svou práci a věnuji se pouze tanci. Už jsem opravdu mlela z posledního. Ale ten poslední večer jsem si užila na sto procent a hrozně mě to bavilo.

Lidovky.cz: Na svém Instagramu jste vyzvala fanoušky, aby nebyli zlí. Měla jste na mysli rozezlené komentáře namířené proti Josefu Maršálkovi?

Každý z nás se ve StarDance snaží vydat ze sebe maximum a nikdo si takové zacházení nezaslouží. Lidé hlasují a lidé zvolili. (usmívá se)

Lidovky.cz: Kdo nesleduje českou popovou scénu, zná vás hlavně jako „tu s růžovými vlasy“. Jak o jejich barvu pečujete?

Jsem v tomhle trochu lempl. Měla bych si na vlasy dávat masky a výživu, ale já jsem je měla vždy suché, takže to málokdy zabírá. Teď docházím pravidelně ke kadeřníkovi, ale s křiklavou barvou jste otrokem své hlavy. Musím si plánovat, kdy si budu vlasy mýt, aby barva vypadala čerstvě.

Lidovky.cz: Lesk vašim vlasům na obrazovce rozhodně nechyběl. Jaké to bylo, tančit ve StarDance?