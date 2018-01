Rodiče v USA věznili 13 dětí, některé byly v řetězech. Sedm z nich již bylo dospělých

WASHINGTON Americká policie v Kalifornii zachránila 13 sourozenců, které jejich rodiče věznili. Některé děti byly v době policejního zásahu připoutány řetězy k postelím, napsala agentura Reuters. Motiv chování rodičů, kteří byli obviněni z mučení, oznámen nebyl.

Na situaci v domě v Perrisu, který leží asi 110 kilometrů východně od Los Angeles, upozornila policii 17letá dívka, které se podařilo utéct. Policie následně uvedla, že byla šokována tím, že sedm sourozenců bylo již dospělých.



„Oběti se zdály podvyživené a velmi špinavé,“ sdělila policie s tím, že sourozencům bylo od dvou do 29 let. O jejich stavu svědčí i to, že 17letou dívku, která utekla, původně policie považovala za desetiletou.