Rusko slaví Den vítězství. Na vojenské přehlídce představí robotické systémy i ‚neviditelné‘ letouny

MOSKVA/PRAHA Ruská armáda na každoroční vojenské přehlídce ke Dni vítězství již tradičně představí nejnovější zbraně a vozy svého arzenálu. Během zkoušek oslav 73 let od konce druhé světové války bylo možné vidět vybavení, které ruská armáda ve středu předvede v Moskvě včetně letounu SU-57 nebo robotického systému Uran-9.

Nácviky probíhají již od začátku minulého týdne. Samotných oslav se zúčastní přes 13 tisíc lidí a předvede se 75 vozidel a zbraní. S rozborem těch nejvýznamějších přišel server CNN.

Jedním z nich je proudový letoun Suchoj Su-57 páté generace. Je zkonstruovaný ke vzdušným bitevním úkonům. Disponuje schopností „steals“, která mu zaručuje obtížné odhalení a zaměření radary ostatních letounů nebo lodí. Jeho prototyp byl představen v roce 2010, oficiálně se do vybavení ruské armády dostane v roce 2019.

Svůj debut na oslavách Dne vítězství zažije desetitunový rádiem ovladatelný robotický systém Uran-9. Patří do kategorie pozemních bojových bezposádkových vozidel a je schopný odpalovat protitankové i protivzdušné střely. Tento stroj je zároveň i prvním zástupcem technologie, kterou Rusové představí. „Na letošní přehlídce ke Dni vítězství představíme poprvé robotickou technologii,“ sdělil v úterý dle serveru Newsweek Jurij Borisov z Ministerstva obrany Ruské federace.

Proudový letoun Suchoj Su-57. Robotický systém Uran-9.

Raketa Kinžal, v překladu dýka, byla odhalena na začátku března prezidentem Putinem jako jedna z nejnovějších ruských zbraní schopná letět desetkrát rychleji než je rychlost zvuku. Na středeční přehlídce by rakety měly nést letouny MiG-31K. V současné době je Kinžal již zařazen v arzenálu ruské armády.



K vidění bude i balistická střela JARS, v zemích NATO známá pod označením SS-29. Měří přes 20 metrů a váží necelých 50 tun. Poprvné byla testována již v roce 2007, do ruské výzbroje se dostala o tři roky později, kdy vystřídala svou předchůdkyni Topol-M. Ruská armáda má momentálně k dispozici 73 kusů.

Balistická střela YARS. Raketa Kinzhal na letounu MiG-31K.

Za dva roky se do výzbroje ruské armády dostane Tank Armata, který je vybaven kanónem ráže 125 milimetrů, vejde se do něj tříčlenná posádka. Vývoj vozidla armáda zahájila v roce 2009 a měla by ho mít k dispozici od roku 2020. Jeho zařazení se však může opozdit. Výroba tanku je totiž závislá na dodávkách elektronických zařízení ze západních zemí. Ty jsou v souvislosti se sankcemi uvalenými na Rusko kvůli anexi Krymu obtížněji dostupné.



Veřejnosti byl tank představen již před třemi roky na stejné přehlídce na Rudém náměstí v Moskvě.

Tank Armata. Protiletadlový zbraňový systém S-400

Protiletadlový zbraňový systém S-400 je ve službě od roku 2007. Je schopný zklividovat balistické střely a rakety středního dosahu a další vzdušné cíle letící rychlostí až 4,8 kilometrů za sekundu. Jako jediný systém je schopen operovat se čtyřmi různými druhy raket. Kompletní vyzbrojení ruské armády těmito stroji má proběhnout v následujících deseti letech.



K likvidaci řízených střel, vrtulníků a letounů či bezpilotních letounů jsou navrženy protiletadlové rakety země-vzduch systému BUK. S jejich vývojem začala již sovětská armáda v roce 1979.

Na středeční přehlídce bude k vidění nejnovější model této série, Buk-M2. Podle ruských médií může pálit na objekty vzdálené až 25 kilometrů ve vzduchu nebo 45 kimometrů na povrchu.