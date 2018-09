Šaty Arethy Franklinové půjdou do dražby, odhaduje se cena v desítkách tisíc za kus

New York V americkém New Yorku se bude dražit na 30 šatů Arethy Franklinové. V pátek to uvedl kalifornský aukční dům Julien’s Auctions. Odhadní cena jednotlivých kusů oblečení zesnulé královny soulu se podle agentury DPA pohybuje mezi 800 až 4000 dolarů (18 až 89 tisíc korun). Aukce je naplánovaná na 10. listopadu, necelé tři měsíce po smrti slavné 76leté zpěvačky, která 16. srpna podlehla rakovině.

Šaty, které patřily Arethě Franklinové, a které se budou 10. listopadu dražit v New Yorku.

Franklinová byla také velkou módní legendou a „královnou stylu“. Zájemci budou mít příležitost vydražit na příklad její bílé hedvábné šaty se zlatým lemováním, které měla na sobě v roce 1997 při vystoupení na inauguraci Billa Clintona americkým prezidentem. Další nabízený kousek - červené šaty s flitry od návrháře Arnolda Scassiho - zpěvačka oblékla na koncert v newyorské Radio City Music Hall v roce 1991, jejich cena se odhaduje na 3000 dolarů.

Nedávné pohřební smuteční slavnosti v Detroitu se zúčastnily četné osobnosti amerického veřejného života, včetně hudebníků jako je Stevie Wonder a Ariana Grandeová, bývalý americký prezident Bill Clinton s manželkou Hillary, herečka Whoopi Goldbergová, nebo moderátorka Oprah Winfreyová.