Seriál

Osmého května 1984 přistálo v New Yorku letadlo s ohněm zažehnutým ve starověké Olympii, aby se vydal na poslední úsek své cesty napříč americkým kontinentem do cíle: největšího města státu Kalifornie. Štafety s pochodněmi to musely stihnout do konce července, kdy byly na březích Pacifiku zahájeny třiadvacáté olympijské hry.