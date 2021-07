Místo Sovětů nastoupil na olympiádě 1992 ‚Sjednocený tým‘ a hry ve stínu záhadného výbuchu v roce 1996

Seriál

Žádné jiné olympijské hry po sobě nezanechaly památku, která by je připomínala tak často, téměř denně. „I had this perfect dream – Měl jsem tenhle skvělý sen,“ tak začíná text nezapomenutelné písně Barcelona, unikátního spojení popu, rocku a opery v podání Freddieho Mercuryho a Montserrat Caballé. Song vznikl na objednávku pořadatele olympijských her a měl být součástí zahajovacího ceremoniálu.