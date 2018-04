Šiklová: Zeman na LSD? Dobrý trip, jen jsme ho tlačili dál od Orlíku, aby nechtěl plavat

PRAHA U vchodu do bývalé industriální budovy zavání marihuana. Na jejích posprejovaných zdech visí vedle plakátů propagujících legalizaci konopí také psychedelické obrázky.Továrna v pražských Holešovicích se připravuje na oslavu 75. narozenin LSD.

19. duben je mezi zasvěcenými známý jako Bicycle Day, tedy den bicyklů. Právě v tento den před 75 lety (v roce 1943), totiž objevil profesor Albert Hofmann psychoaktivní účinky LSD. Po jeho požití odjel domů na kole a během „nekonečné“ cesty ho prý zastihly fantastické vize. Na jeho počest se ve čtvrtek v Praze konala cyklojízda, která odstartovala sympozium představující historii výzkumu LSD.



Konference pořádanou Českou psychedelickou společností, jež se konala v prostorách holešovické Továrny, se zúčastnila i významná česká socioložka Jiřina Šiklová. Mimo jiné žena, která LSD v minulosti sama vyzkoušela.

„Pro mě osobně to byl zážitek, silnější než cesta kolem světa. Uvědomila jsem si, že to krásné máme v sobě. Pokud si to dopřeji, je to levnější než cestování a nemusím se u toho potit,“ líčila socioložka na konferenci s tím, že pravidelně si užívala dávku kolem dvou až tří stovek mikrogramů. „O všech dávkách jsme vedli pečlivé záznamy. Aby ty protokoly neobjevila STB, zakopali jsme je na Petříně, jsou tam někde dodnes.“



Šiklová už se v minulosti nechala slyšet, že osobně přihlížela tomu, jak LSD testoval i současný český prezident Miloš Zeman. „Co si pamatuji, byl to tehdy dobrý trip, Zeman byl spokojen. My ostatní jsme doufali, aby si nevšiml, že je poblíž Orlické jezero. Vytlačovali jsme ho pryč, protože není dokázáno, zda je člověk pod vlivem LSD schopný plavat,“ vzpomínala ve čtvrtek.

V 50. a 70. letech minulého století se v Československu, jako jedné z mála zemí na světě, prováděly legálně četné psychedelické terapie. Během nich se LSD podávalo odborníkům na duševní zdraví, studentům, ale i umělcům nebo příslušníkům československé lidové armády. Drogu tehdy vyzkoušely tisíce lidí. U řady z nich lékaři pozorovali pozitivní účinky při léčbě hlubokých traumat, chronických depresí nebo závislostí. Pravidelné užívání LSD ale má i stinné stránky, může způsobovat úzkosti a v krajních případech vést i k sebevraždě.

LSD: pomocník i „vrah“

Jedním z míst, kde probíhaly kontrolované experimenty s LSD, byla i psychiatrická léčebna v Sadské ulici. Na svá studentská léta strávená na tomto pracovišti se na konferenci rozpomenul i psycholog Michael Vančura. Vyprávěl o příběhu jisté paní Hany, jíž považoval za jeden ze svých nejtěžších případů, neboť kromě schizofrenních příznaků u ní byla diagnostikována řada dalších duševních chorob. Hanina zpověď se posléze promítala obecenstvu na plátně.



Konference o LSD se konala při příležitosti 75. výročí od objevení psychedelických účinků této drogy švýcarských chemikem Albertem Hofmannem.

Co je LSD: Diethylamid kyseliny lysergové (LSD) je bezbarvá krystalická látka využívaná jako halucinogen. Již v nízkých mikrogramových množstvích vyvolává silné účinky. Na LSD nevzniká závislost a má extrémně nízkou toxicitu, ačkoli se po požití drogy mohou vyskytovat nežádoucí psychické reakce, jako je úzkost či blud, které mohou vést k ublížení na zdraví.

Droga se v 60. letech velmi rozšířila, ale po sérií úmrtí a nehod byla na konci dekády prakticky celosvětově zakázána. Výzkum LSD je v současnosti ve světě vzácný a obvykle limitovaný pouze na testování na zvířatech. Ojedinělé výzkumy na lidech ale existují, například nedávný (2007) výzkum v Texasu prokázal, že LSD může pomoci léčit těžší formy migrény.

„Když jsem poprvé přišla do Sadské, byl to hodně silný zážitek. Bylo to, jako když se člověk dostane z pekla do ráje. Nejprve jsem byla 4 měsíce bez LSD, poté jsem měla pauzu a následně nastoupila do skupiny na LSD. Pan primář mi řekl, že mi tu dopřejí, abych si prožila šťastné dětství, které jsem nikdy neměla,“ líčila sympatická starší dáma na nahrávce.

„V průběhu intoxikací jsem měla pocit, jako bych doopravdy vyrůstala v hřejivém laskavém domově. Průběh terapie u mě byl docela poklidný a pokaždé příjemný. Pamatuji si ale, že z jiného pacienta se po intoxikaci stal Hitler a křičel po chodbě, že tady větší síla nebude. Já jsem se LSD nebála, bylo to něco, čemu věřili lékaři v Sadské. A já jsem věřila Sadské, “ pokračovala bývalá pacientka, která v polovině minulého století podstoupila zhruba 60 sezení s LSD.



Kromě pozitivních zkušeností s intoxikací LSD ovšem zaznělo v průběhu večera i mnoho negativních zážitků. Psycholog Vančura zmínil případ původně zdravého chlapce, jemuž se vlivem požití LSD začaly projevovat úzkostné poruchy, nebo pacienta, který si psychedelikum vzal v přítomnosti svého kamaráda.

„Ti dva spolu odjeli na chatu. Bohužel to neměli pod kontrolou a po požití začal v zamrzlé krajině do naha svlečený klient pronásledovat svého pseudoterapeuta,“ vzpomněl psycholog se slovy, že lidé nebezpeční nejsou, ale psychedelika ano.