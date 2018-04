Skandál v nejprestižnější knižní soutěži. Pořadatelé po nátlaku Číny změnili autorovu národnost

LONDÝN Taiwanský spisovatel Wu Ming-yi je se svým románem Ukradené kolo (The Stolen Bike) nominován na Man Booker Prize, světovou neznámější knižní cenu. Na pořadatele ale zatlačila čínská ambasáda, aby k autorově národnosti v seznamu nominovaných začali uvádět to, že Taiwan patří pod Čínu. Pořadatelé jsou na sociálních sítích kritizováni za to, že se míchají do politiky. K situaci se vyjádřil i sám spisovatel.

Wu Ming-yi je jedním ze třinácti nominovaných (v širším výběru, long list) na Man Bookerovu cenu za nejlepší knihu roku. Pochází z Taiwanu, jinak také Tchaj-Wanu či Čínské republiky, jehož legitimitu Čínská lidová republika (ČLR) již dlouhou dobu odmítá a považuje ho za svou součást. Vláda v Pekingu se snaží o nelegitimitě státu přesvědčit i ostatní země. Přitom má ale stát, kde dnes žije okolo 23 milionů obyvatel, vlastní vládu i měnu.

Co je Man Bookerova cena Man Bookerova cena je prestižní cena za literaturu udělovaná od roku 1968 britskými novináři, vydavateli, literárními kritiky a jinými osobnostmi.Do roku 2013 se jejím laureátem mohl stát prozaik či prozaička pocházející z Velké Británie nebo kterékoli bývalé britské kolonie. Ročníkem 2014 počínaje byla cena rozšířena a nyní ji může získat jakýkoliv román původně napsaný v angličtině, tedy i autoři amerického původu, kteří doposud ocenění získat nemohli.

Autorova národnost teď na webových stránkách soutěže uvádí už „Taiwan, Čína“ oproti dřívějšímu „Taiwan“. Pořadatelé oznámili, že si na věc stěžovala přímo čínská ambasáda v Londýně. Soutěž se tak téměř hned dostala pod palbu kritiky za to, že se podvoluje nátlaku a míchá se do politiky. „Je to Taiwan, prostě a jednoduše. Opakovaná lež se nestane pravdou,“ píše například jeden z uživatelů sítě Twitter.

Rozhodnutí Man Bookerovy komise na sociálních sítích okomentoval i sám spisovatel. „...má národnost byla změněna a já se s tím neztotožňuji. Budu proto žádat o pomoc s vyjádřením důrazného stanoviska přímo komisi této soutěže,“ píše Wu Ming-yi na svém Facebooku. Začátkem března se dostal pod palbu kritiky od čínských uživatelů Facebooku, když napsal, že se cítí poctěn tím, že se na stránkách soutěže uvádí jeho národnost čistě jako Taiwanská. Lin Hsui-mei, spisovatelův editor, jeho stanovisko podpořil. Podle něj by literatura neměla být „za scénou“ ovlivňována politikou.

Česky zatím Wu Ming-yimu vyšla jediná kniha, Muž s fasetovýma očima (Mi:Lu Publishing, 2016).