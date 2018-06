Slavná vousatá zpěvačka Conchita Wurst radikálně změnila image. Je z ní blondýna s krátkými vlasy

Vídeň Rakouský zpěvák Thomas Neuwirth, vystupující pod uměleckým jménem Conchita Wurst, který nedávno přiznal, že je HIV pozitivní, změnil image. Nyní 29letý transvestita, který v roce 2014 pro Rakousko vyhrál písňovou soutěž Eurovize, je úplně blond.

Světoznámý rakouský travesti zpěvák se rozhodl shodit dlouhé vlasy a obarvit se na blond. Svůj nový vzhled představil světu na vídeňském plesu Life Ball, kde byl hlavní hvězdou.

“Vousatá zpěvačka“ i tentokrát vyvolala rozruch. Právě ona byla totiž hlavní tváří vídeňského plesu, tradiční charitativní akce právě na podporu lidí HIV pozitivních a nemocných AIDS.

O nemoci psal na Instagramu

„Jsem už mnoho let HIV pozitivní,“ napsal Neuwirth. Informaci prý zveřejňuje proto, že mu jeho bývalý přítel hrozil, že ji sám rozšíří. „Ani v budoucnu nedám nikomu právo, aby mě zastrašoval, a zasahoval mi tak do života,“ uvedl Neuwirth. „Coming out je lepší, než aby to vyšlo najevo od třetí osoby,“ poznamenal.

Rakouský zpěvák Thomas Neuwirth, vystupující pod uměleckým jménem Conchita Wurst, který nedávno přiznal, že je HIV pozitivní, změnil image. Nyní 29letý transvestita, který v roce 2014 pro Rakousko vyhrál písňovou soutěž Eurovize, je úplně blond.

Přes nákazu si prý ale zdravotně vede dobře. Neuwirth dále napsal, že od diagnózy je pod lékařským dohledem a vir na nikoho nepřenesl. Doufá, že dodá odvahy i ostatním a že podnikl krok proti stigmatizaci lidí, kteří se nakazili virem HIV, ať už v důsledku svého chování, nebo nezaviněně.