Slováci uctili památku zavražděného novináře. Akce svolané vysokoškoláky se zúčastnily tisíce lidí

BRATISLAVA Tisíce lidí se v pátek odpoledne zúčastnily v Bratislavě pietního průvodu na památku zavražděného novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Akci zorganizovali vysokoškolští studenti poté, co organizátoři dřívějších velkých protivládních demonstrací v reakci na čtvrteční jmenování nového kabinetu plánovaný protest ve slovenské metropoli odvolali. Lidé se shromáždili i v centru Prahy.

V Bratislavě se dav lidí shromáždil u budovy Univerzity Komenského u řeky Dunaj a následně se přesunul na nedaleké náměstí, kde se v uplynulých týdnech konaly velké protivládní demonstrace. V čele průvodu studenti nesli transparent s nápisem „Není nám to jedno“.



„My studenti jsme se rozhodli zapojit do společenského dění v naší zemi. Chceme se postavit za změny na Slovensku. Nezapomínejme, že jsme všichni odpovědní za naší zemi a za to, jak se bude v ní žít. Nepřijde nikdo jiný, kdo bude za nás měnit věci k lepšímu,“ řekl za organizátory z pódia Timotej Lauko.

Zatímco průvod i krátké shromáždění proběhly kromě vystoupení Lauka a potlesku přítomných v tichosti, v jeho závěru demonstranti křičeli „Volby, volby“. Studenti také zapálili svíčky na památku zastřelené dvojice.



Po skončení průvodu se odhadem 1500 lidí přesunulo k budově parlamentu, kde skandovali hesla za předčasné volby a proti nové vládě, kterou vytvořila dosavadní koalice. „Tuto vládu nechceme. Předčasné volby. Zloději. Mafie“, křičeli demonstranti před sněmovnou, kterou chránil kordon policistů. Parlament se dříve během dne začal zabývat návrhem na vyslovení důvěry nové vládě Petera Pellegriniho; páteční jednání bylo ukončeno ještě před příchodem demonstrantů. Shromáždění se konala také v jiných městech země a v zahraničí.



Svíčky se zapalovaly i v Praze

Několik desítek lidí v pátek v centru Prahy uctilo památku zastřeleného slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny. Tichá vzpomínka, při které účastníci na Václavském náměstí zapalovali svíčky, nahradila původně plánovaný protest. Důvodem pro změnu programu podle organizátorů bylo to, že slovenský prezident Andrej Kiska jmenoval novou vládu.

Předseda spolku Pražská kaviareň Samuel Zubo řekl, že se v minulých týdnech občanské společnosti povedlo to, co se nepodařilo za tři volební období. Myslel tím odchod premiéra Roberta Fica a ministra vnitra Roberta Kaliňáka z funkcí. „Považujeme to ale jen za takovou rošádu se stejnými figurkami,“ podotkl Zubo.

Řada lidí z nové vlády podle něj figuruje v kauzách, o kterých psal zavražděný novinář Kuciak. Situaci považuje za trapnou, podle něj se ukazuje, že „došli lidé“. „Vědí, že těmto osobám nedůvěřujeme, a nejsou schopni najít odborníky na tyto posty. Dělají rošády mezi ministry bez ohledu na to, kdo má jaké kompetence, praxi, zkušenosti a vzdělání,“ uvedl Zubo.

Podle Zuba nemohou být požadavky protestujících Slováků vyslyšeny, dokud svoji funkci neopustí také slovenský policejní prezident Tibor Gašpar. Jinak podle Zuba nebude zajištěno objektivní vyšetřování vraždy novináře. „Rozhodně by měl odejít,“ řekl.

Slováci v ulicích

Slováci v tuzemsku i domovské zemi od vraždy novináře a jeho snoubenky, která se stala zhruba před měsícem, vyšli do ulic několikrát. Protesty byly zaměřeny proti Ficově vládě, podporovaly vypsání předčasných voleb a nezávislé vyšetření dvojnásobné vraždy. Na jedné z demonstrací se 9. března v Bratislavě sešlo největší shromáždění od roku 1989. Podle médií na něm bylo přes 30.000 lidí.

Fico minulý týden podal demisi a dosavadní koalice vytvořila novou vládu v čele s někdejším vicepremiérem a Ficovým kolegou ze strany Směr-sociální demokracie Peterem Pellegrinim. V jeho kabinetu zůstala většina ministrů Ficovy vlády. Právě jmenováním nové vlády zdůvodnili aktivisté z občanské iniciativy Za slušné Slovensko zrušení plánovaného pokračování demonstrací v Bratislavě.