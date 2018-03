Soutěž Nejlepší na sedmičce ukáže kvalitní služby

PRAHA 7 Mohlo by se na první pohled zdát, že v Praze snad ani nemůže být dostupnost nejrůznějších služeb pro kvalitní a spokojený život problémem. Někdy to až svádí k pocitu, že se o to radnice městských částí vůbec nemusí starat, protože už se stará někdo jiný. Tak tomu samozřejmě není.

Jsou služby, které městské části musí zajišťovat, jako jsou školy a školky, ale pak jsou služby, jejichž dostupnost by měly radnice garantovat, i když jim to žádný zákon či vyhláška přímo neukládá. Jednou z naprosto klíčových oblastí je kvalitní a dlouhodobě udržitelná lékařská péče.

Když jsme před třemi lety nastupovali na radnici, zdědili jsme neefektivně vedenou, prodělečnou polikliniku v nevyhovujících prostorách s končící nájemní smlouvou. Bývalé vedení ji chtělo prodat, ale nám se ji podařilo provozně i ekonomicky stabilizovat a získat dotaci od hlavního města Prahy. Počátkem února jsme polikliniku přestěhovali do nově zrekonstruované, moderní a bezbariérové budovy na rohu ulic Milady Horákové a Františka Křížka. Občané teď mohou na jednom místě využít komplexní ambulantní servis. Široká škála poskytované odborné péče je v nové budově ještě rozšířena o ordinace pediatra a zubařů.

Také z hlediska nabídky a dostupnosti nejrůznějších drobných obchodů, živnostníků či řemeslníků je na tom Praha 7 poměrně dobře. Stále je zde dost nadšenců, kteří mají zajímavé nápady a zároveň energii a odvahu pustit se do nejistého světa podnikání. Snažíme se je v tom podporovat. První týden v dubnu spouštíme již třetí ročník podnikatelského inkubátoru Podnikavá 7. Tým expertů opět připraví program šitý na míru začínajícím podnikatelům a v rámci volně navazujících přednášek a workshopů jim pomůže překonat různé počáteční nástrahy. Vše vyvrcholí vyhlášením nejlepších letošních podnikatelských záměrů. Za tento projekt jsme loni dostali ocenění Dobrá praxe od Národní sítě zdravých měst.

Nezapomínáme ani na zavedené firmy a živnostníky, které se snažíme více vtáhnout do dění v naší obci. Pořádáme soutěž Nejlepší na Sedmičce, ve které dáváme prostor občanům, aby nominovali své oblíbené restaurace, kavárny, holiče či řemeslníky a v hlasování rozhodli, kterým z nich udělí ocenění. V loňském roce nominovali na 300 podniků, mezi které rozdělili přes 14 000 hlasů. Občané mohou touto cestou doporučit svůj oblíbený podnik ostatním a zároveň přispějí k zmapování kvality služeb nabízených v Praze 7. Letošní ročník soutěže odstartoval právě nyní počátkem března, vše podstatné lze zjistit na stránkách www.nejlepsinasedmicce.cz.

Nejen živnostníkům a podnikatelům pomáhá i řádný úklid ulic a vstřícný a rychlý úřad. V anonymních dotaznících spokojenosti připadá na několik desítek kritických podnětů tisíce pochval.

Mnohé firmy či živnostníci se také cítí být součástí života v Praze 7 a chtějí se více zapojovat. Jsme za to rádi, ať už v zimě pomáhají sypat chodníky před svým obchodem, přispívají do různých charitativních projektů nebo se třeba stali partnery našeho Klubu seniorů, jehož členům poskytují různé slevy. Zdravé a solidární podnikatelské prostředí prospěje každému. Je stále více těch, kteří si to uvědomují a chtějí pomáhat. Občas pouze stačí, aby jim to obec umožnila.