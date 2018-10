Když se malí spojí, dokážou víc

ČÍMĚŘ (Kraj Vysočina) Pro nás, starosty malých obcí, je ze všeho nejdůležitější vzájemná spolupráce.

Konkrétně na Třebíčsku je 167 obcí, z toho je ale jen šest měst a deset městysů. Více než 150 obcí je tedy bráno jako vesnice, z nichž naprostá většina je spíše menších, žije v nich do 300 obyvatel. Konkrétně naše obec Číměř má pouze 201 obyvatel. V případě větších investičních akcí pak má taková vesnička poměrně malý vyjednávací prostor už z toho důvodu, že hospodaří s rozpočtem ve výši jen dvou či tří milionů korun.

Jak se ale říká: Když se chce, tak to jde. A tak máme novou náves, osvětlení, komunikace, parčík nebo rekultivujeme nedaleké údolí. Samozřejmě je to díky dotacím, protože z obecního rozpočtu bychom to jinak nezvládli. Velmi nám pomáhá i nedaleká Jaderná elektrárna Dukovany, která značně přispívá například na výsadbu zeleně či na sbor dobrovolných hasičů.

U velkých akcí, přesahujících hranice katastru, je však nutné, aby obce navzájem spolupracovaly. Proto moc oceňuji možnost členství v tzv. mikroregionech – mají-li šikovné vedení, dokážou zařídit opravdu velké věci, které oceňují obyvatelé obcí i turisté.

Obec Číměř má to štěstí, že je členem Ekologického mikroregionu Horácko. Ten sdružuje 33 obcí a v jeho čele stojí starostka Koněšína Hana Žáková. Středem mikroregionu je Dalešická přehrada, která láká řadu turistů. Před několika lety se starostka Žáková rozhodla, že by na přehradě měl být výletní parník. Ač si na úřadech musela vyslechnout neskutečné množství vysvětlení „proč to nejde“, díky své pevné vůli dovedla vše do zdárného konce. V červnu 2007 se výletní loď poprvé spustila na hladinu. Nyní jezdí celoročně a využívají ji nejen turisté, ale i místní, kteří tak mají možnost dostat se z jednoho břehu na druhý bez složitého objíždění po silnicích. Celkem už svezla asi čtvrt milionu pasažérů. Podobně je to třeba i s vytyčováním cyklotras, jichž bylo díky Haně Žákové dosud vyprojektováno 298 km. Značně to prospívá i místním podnikatelům, protože cykloturisté představují významnou část jejich klientely.

Pokud by tedy mohlo něco zlepšit práci starostů z malých obcí, byla by to lepší spolupráce právě v rámci mikroregionů. Ty dokážou do dané lokality přilákat turisty a s nimi i peníze. Chce to jen nápady a pořádnou chuť do práce. Jsem moc ráda, že právě našemu mikroregionu Horácko předsedá Hana Žáková, která nápady rozhodně nešetří a chuť do práce z ní přímo tryská.