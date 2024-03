Důležité vítězství v boji o Euro. Čeští mladíci porazili Island a sní o postupu

Čeští fotbalisté do jedenadvaceti let se radují z gólu proti Islandu v kvalifikaci o Euro. foto: Martin Veselý, MAFRA

Potřebovali na čtvrtý pokus zvítězit. Českým fotbalistům do 21 let se to podařilo, v naplněné královéhradecké aréně porazili Island 4:1 a zůstávají ve hře o postup na mistrovství Evropy. Triumf načali dvěma rychlými góly Sejka a Fily, druhý jmenovaný přidal po přestávce pojistku, trefil se také záložník Kabongo, jenž střídal zraněného Karabce. Zbytek kvalifikace čeká mladíky na podzim.