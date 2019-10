Další ostrovní mise pro Čechy. Šilhavý si může proti Severnímu Irsku vyzkoušet neokoukané hráče

Praha Čeští fotbalisté poprvé od roku 1975 porazili Anglii. Výkon svěřenců Jaroslava Šilhavého byl až nečekaně aktivní, výběr Albionu přestříleli v kvalifikačním utkání o mistrovství Evropy 15:7 na střely, čehož si všímala i anglická média, která porážku v Edenu označila za zaslouženou.

Po překvapivé výhře nad Anglií 2:1 si výběr Jaroslava Šilhavého upevnil druhé, postupové místo v tabulce, na třetí Kosovo mají před vzájemným utkáním příští měsíc náskok čtyř bodů. Hlavním faktorem historického vítězství byl herní projev, aktuálně čtvrtý tým světa žebříčku FIFA byl pod neustálým tlakem dotírajících hráčů, díky kterým ztrácel řadu míčů, a podstatnou část zápasu přenechával iniciativu českému mužstvu.

„Je důležité, že tenhle zápas přišel. I pro nás psychicky, že víme, že se s takovým soupeřem můžeme rovnat. Výsledkově to vyšlo, ale bylo skvělé, že to vyšlo i herně. Nebyl to výsledek, který vyšel ze tmy. Byl zasloužený, šli jsme si za vítězstvím a to je pro celý tým hrozně důležité,“ řekl po zápase záložník Tomáš Souček. A právě sázka na aktivní hru byla Šilhavého předzápasové přání. K tomu měla vypomoct hlavně slávistická euforie z posledních týdnů.

Sedmapadesátiletý trenér povolal z Edenu hned osm hráčů, v základní sestavě se objevili čtyři sešívaní, kteří byli doplněni dvěma odchovanci Slavie, Alexem Králem a Jakubem Janktem.

Střelec Jakub Brabec (vpravo) se raduje z gólu na 1:1, vlevo je Jakub Jankto.

„Máme opravdu výhodu, že Slavie hraje velké zápasy v evropských pohárech a její hráči při nich až dosud obstáli. Reprezentace i v minulosti zažívala éry, kdy se opírala o hráče jednoho klubu. Ať již to byla Dukla, nebo třeba svého času Bohemka,“ pochvaloval si Šilhavý, který sám sešívané vedl a v roce 2017 s ní slavil titul.

To v Anglii den po utkání panovala velmi pochmurná nálada. Jejich reprezentace totiž v utkání kvalifikace prohrála poprvé po 43 zápasech a deseti letech, když v roce 2009 nestačila na Ukrajinu. Šest anglických deníků přišlo se stejným titulkem – Reality Czech.

„Angličané nevypadali jako tým, který je o 40 míst před svým soupeřem v žebříčku FIFA. Většinu prvního poločasu se hrálo před českou obranou. Sterling byl vytlačen hluboko a do kraje, zatímco Henderson a Rice rutinně kazili přihrávky,“ všímal si web televize Sky Sports.

Kritizován byl především stoper Michael Keane, jenž byl podepsán pod oběma inkasovanými brankami. „Keane na této úrovni zoufale tápal, ani krajní beci Rose a Trippier nezářili. Sebevědomí chybělo i Maguireovi, přestože vypadal z obrany nejpevněji. Produktivní útočné trio Kane, Sterling a Sancho nemělo žádný servis. Byl to podprůměrný výkon ve všech činnostech na hřišti,“ upozornila BBC.

Gareth Southgate.

Tamní média výsledek v Praze považují za anglický budíček, postup si však může zajistit družina Garetha Southgata už dnes. Anglie se v případě výhry v Sofii nad Bulharskem a zaváháním Kosova doma proti Černé Hoře kvalifikuje na závěrečný šampionát.

„Tahle porážka musí být zařazena k nejhorším výkonům pod Southgateovou vládou a sám trenér musí přijmout část odpovědnosti. Lepší týmy si s chutí smlsnou na této anglické obraně a Southgateovi dochází čas, aby to nějak spravil,“ doplnila BBC.

Naopak Češi udělali k postupu na Euro velký krok. V listopadu je doma proti Kosovu a v Bulharsku čeká klíčové vyvrcholení kvalifikace, ve které je jejich hlavním konkurentem právě maličký balkánský stát. Ten ztrácí před dnešním duelem s černohorským sousedem na Česko čtyři body.

„Samozřejmě jsme Euru blíž, udělali jsme velký krok. Je to nečekaná výhra, bonusové body. Ale pořád musíme zvládnout zápas s Kosovem, to je poslední krůček,“ je si vědom Šilhavý.

Reprezentační kouč si tak v dnešním přátelském utkání proti Severnímu Irsku může připravit optimální varianty na listopadový zápas pravdy.

„Dostanou šanci ti hráči, kteří nenastoupili s Anglií, tak aby dostali prostor všichni hráči toho kádru. Vychází to i na hráče Plzně, to jsou ti, o kterých jsem mluvil,“ doplnil.