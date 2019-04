Fotbalista nakoupil vstupenky za 600 tisíc na semifinále FA Cupu. Věnoval je dětem

Manchester / Praha Šlechetné gesto předvedl útočník Manchesteru City Raheem Sterling. Na semifinále FA Cupu, v němž nastoupí jeho klub proti Brightonu, koupil celkem 550 vstupenek pro studenty školy, ležící v těsné blízkosti stadionu Wembley. Školy, na kterou dříve sám chodil.

Sterlinga toto gesto stálo podle britských médií přes 20 tisíc liber (601 tisíc korun). Stejně tak se žáci ve čtvrtek jeli podívat do tréninkového centra světlemodrých z Manchesteru, i tyto náklady Angličan zaplatil.

Na Ark Elvin Academy dříve čtyřiadvacetiletý anglický reprezentant studoval, a prakticky každodenně tak před sebou viděl monumentální stavbu stadionu Wembley. Nyní jej tak zevnitř poznají i mladší studenti školy a měli by v něm vidět i svého staršího spolužáka. Sterling by měl do sobotního zápasu zasáhnout, protože jej trenér Guardiola nevybral do středečního ligového utkání proti Cardiffu.

Ostatně není to první podobná aktivita, kterou šestý nejlepší střelec Premier League dělá. Například v roce 2017 měl přispět nezveřejněným obnosem na pomoc rodinám, které byly postiženy požárem čtyřiadvacetipatrové bytové věže Grenfell Tower.



