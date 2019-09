Francie zahrála fotbalistům Albánie hymnu Andorry. 'Omlouváme se fanouškům Arménie', pobouřil poté hlasatel

Albánští fotbalisté vypadali hodně zmateně, když začala hrát hymna Andorry - paradoxně dalšího soupeře Francie v úterním zápase.

Příznivci Andorry tento omyl ocenili pískotem. Jejich trenér Edoardo Reja požadoval po hlavním rozhodčím utkání Gilu Manzanovi, aby se moment opakoval a zahrála se správná verze hymny. Celá situace zpozdila výkop o 10 minut, než bylo původně plánováno.

The wrong national anthem was played for Albania before tonight’s #EURO2020 qualifier v France at the Stade de France 



Andorra’s national anthem was played instead pic.twitter.com/ehSMa5Qb8j