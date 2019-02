Zaráží mě, že přijdu do obchodu a tykám Vietnamcovi. Děti to přitom odnaučuju, řekl Godla

PRAHA Je to nejznámější Rom současnosti. Zdeněk Godla totiž exceluje v populárním seriálu České televize Most!, kde ztvárnil roli Franty. I vzhledem ke své vzrůstající popularitě přijal Godla pozvání do diskuzního fotbalového pořadu O2 TV Sport, kde se vyjadřoval i k otázkám rasismu.

„Je to smutný, nelíbí se mi to. Já už si toho ale přestávám všímat, znám to celý život a je to pořád stejné,“ přiznal na úvod 43letý amatérský herec.

„Franta (Godlova postava ze seriálu Most!) dává všem najevo, že se Romák nemusí urážet úplně kvůli všemu. I Romové jsou lidi, kteří mají rádi srandu, a to Most! lidem ukazuje,“ doplnil Godla.



Muž žijící v Chomutově vede k rasové snášenlivosti i své děti.

„Já učím už své děti, aby vůbec tyhle věci neřešili. A učím je tomu, co i mě učil táta. Žádný gádžo, všichni jsou pro ně stejní,“ uvedl Godla.

„Jen mě vždycky zaráží, proč tykám Vietnamcovi, když k němu přijdu do obchodu. Taky by se mi nelíbilo, kdyby mi hned tykal. Odnaučuju to své děti a já už to taky nebudu dělat,“ kál se populární Franta.



S Godlou souhlasil i další účastník diskuze, trenér Bohemians 1905 Martin Hašek.

„Je to boj, který nikdy neskončí, všechno je to jen o lidech, někteří lidé jsou hloupí a nezáleží na tom, jakou mají barvu pleti,“ podotkl Hašek.

„Není to ale jako třeba ve Francii, kde hraje fotbal spousta hráčů tmavé pleti. U nás to je jiné. I kvůli tomu, že je tu hráčů jiné barvy pleti málo, jsou fanoušci u nás extrémnější,“ doplnil ho někdejší reprezentant a fotbalista Bordeaux Vladimír Šmicer.