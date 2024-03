Bayern doma otočil dvojutkání s Laziem, dvougólový Mbappé stvrdil postup PSG

Bayern do utkání vstoupil aktivně a od začátku šel obratu naproti. Lazio dlouho odolávalo díky obětavým obráncům a rozchytanému brankáři Provedelovi, ten ale nedosáhl na Kaneovu hlavičku ve 38. minutě.

Německý celek nakonec celkové skóre otočil ještě do přestávky, krásný De Ligtův ránu volej srazil hlavou do sítě Müller. Druhý gól Lazio definitivně zlomil a do zápasu už se vrátit nedokázalo, naopak ve druhé půli inkasovalo potřetí. Výsledek 3:0 a postup do čtvrtfinále pečetil po hodině hry Kane.

Harry Kane z Bayernu střílí další gól svého týmu do sítě Lazia.

PSG nedopustilo žádné překvapení a po domácí výhře 2:0 vedlo stejným poměrem už po hodině hry i v odvetě. Mbappé, který poprvé po třech utkáních odehrál celý zápas, se prosadil v 15. a 56. minutě. Snížení domácího Merina v samotném závěru přišlo příliš pozdě.

Bayern se probojoval do čtvrtfinále Ligy mistrů popáté za sebou a podvanácté z posledních 13 sezon. Paris St. Germain se kvalifikoval mezi nejlepší osmičku týmů v prestižní soutěži poprvé od ročníku 2020/21, v minulých dvou na úvod vyřazovací fáze vypadl. Oba celky poznají čtvrtfinálové soupeře při losu 15. března.

Další dva účastníky čtvrtfinále poznáme už ve středu, Real Madrid přivítá doma Lipsko a Manchester City vyzve Kodaň. Zbylá čtyři odvetná klání jsou v plánu příští týden.

Bayern Mnichov Bayern Mnichov : S. S. Lazio S. S. Lazio 3:0 (2:0) první zápas 0:1 - postupuje tým Bayern Mnichov Góly:

39. Kane

45+2. Müller

66. Kane Góly:

Sestavy:

Neuer /C/ – Kimmich, de Ligt, Dier, Guerreiro (78. Davies) – Pavlović, Goretzka – Sané (89. Laimer), Müller (78. Tel), Musiala (90+1. Gnabry) – Kane. Sestavy:

Provedel – Marušić, Gila, Romagnoli, Pellegrini – Guendouzi, Vecino (61. Cataldi), Romero (80. Kamada) – Zaccagni (61. Isaksen), Immobile /C/ (61. Castellanos), Anderson (75. Rodríguez). Náhradníci:

Peretz, Ulreich – Kim Min-čä, Zaragoza, Choupo-Moting. Náhradníci:

Sepe, Magro – Casale, Hysaj, Lazzari, Ruggeri, Napolitano. Žluté karty:

Žluté karty:

80. Romagnoli, 89. Cataldi, 90+2. Pellegrini Rozhodčí: Vinčić – Klančnik, Kovačič (SLO) Počet diváků: 75 000 Přejít na on-line reportáž