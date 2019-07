Návrat krále? Ronaldinho o svém comebacku jedná s maltským klubem

Není to tak dávno, co jeden maltský klub - Valletta FC - lákal do svých služeb Usaina Bolta. Nyní nabírá reálných obrysů varianta, že tamní soutěž obohatí jiná sportovní osobnost. Fotbalová superstar. Brazilský kouzelník Ronaldinho. „Jednáme s ním,“ potvrdil Michael Valenzia, sportovní ředitel celku Birkirkara FC.

„Existuje možnost, že Birkirkara získá Ronaldinha,“ pokračoval Valenzia v rozhovoru pro Times of Malta. „Zatím to není dotažené, musíme být trpěliví a uvidíme, jak jednání dopadnou,“ dodal. Byla by to prvotřídní senzace, obrovská reklama pro maltský fotbal, pro tamní nejvyšší soutěž, kterou hrává čtrnáct poloprofesionálních klubů. Birkirkara je čtyřnásobným mistrem, avšak v loňské sezoně skončila sedmá, tudíž se neúčastní evropských pohárů. Mladíček De Ligt bude spoluhráčem Ronalda. A stal se nejdražším bekem Serie AOdkaz Tak jak je možné, že reálně láká brazilského mistra světa? Proč by si měl devětatřicetiletý Ronaldinho rozmyslet konec kariéry, kterou uzavřel před rokem a půl? Valenzia prozradil, že ambiciózní nápad nadhodil nový potenciální sponzor klubu. Společnost ze zahraničí, která chce do Birkirkary investovat. „Během jednání jsme zjistili, že zástupci oné společnosti mají blízko k lidem z Ronaldinhova okolí. Ty zaujala vidina hráče v našem malém klubu a chtějí dohodu podpořit,“ uvedl sportovní ředitel maltského mužstva. „Takový přestup by náš celek ohromně zviditelnil. Ronaldinho by nám velmi pomohl - nejen herně, ale i z marketingového pohledu. Vždyť patří mezi dvacet nejlepších fotbalistů historie,“ pokračoval Valenzia. Záleží na Ronaldinhovi, jestli se nečekanou nabídkou ze Středomoří nechá zviklat.

Usměvavý Brazilec je nejlepším hráčem světa za roky 2004 a 2005, s Barcelonou dvakrát vyhrál španělskou nejvyšší soutěž, jednou slavil triumf v Lize mistrů.

Od roku 2008 a přestupu do AC Milán už nebyl tak výraznou postavou fotbalu, jeho kariéra pomalu uvadala. Z italského klubu odešel v roce 2011 a jeho následná angažmá ve Flamengu, v Atlétiku Mineiro a mexickém Querétaru skončila podobně jako ve Fluminense, kde hrál naposledy, předčasně.

Maltský fotbal má nicméně jistý potenciál: v zemi svítí přes 300 dní v roce sluníčko, jsou tam ideální podmínky, svaz investuje do nových tréninkových ploch a renovací stávajících hřišť, což v zimě během turnaje Tipsport Malta Cup poznali i zástupci z Česka a Slovenska. Birkirkara navíc není jediným týmem s bláznivými ambicemi. Valletta FC lákala sprintera Usaina Bolta, osminásobného zlatého olympijského medailistu. Bolt nakonec svůj fotbalový sen vzdal, avšak přesvědčit Ronaldinha, aby znovu obul kopačky a vyběhl v nich na maltské trávníky, by nemuselo být tak složité. „ Ale musíme být trpěliví. Jednání jsou poměrně komplikovaná vzhledem k mnoha aspektům, kterými se zabýváme: jde třeba o Ronaldinhova osobnostní práva,“ vysvětlil Valenzia. „Uvidíme.“