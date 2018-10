Nebyl to večírek a vše bylo v normě. Přesto se trenéru Kozákovi hráči omlouvají

BRATISLAVA/PRAHA Čtyři ze sedmi slovenských fotbalových reprezentantů, kteří po sobotní prohře 1:2 v Lize národů s českým týmem vyrazili na večírek a vrátili se na hotel až nad ránem, se za své chování omluvili. Mrzí je, že kvůli tomu rezignoval trenér Ján Kozák, neboť s ním prý neměli žádný problém. Podle brankáře Martina Dúbravky nešlo o žádný bujarý večírek a vše bylo v normě.

„Nepřišel jsem včas na pokoj, vše ostatní však bylo v rámci norem. Vím, že jsem udělal chybu, kterou jsem si hned uvědomil, a proto je samozřejmé, že budu muset nést následky. Ale nic z toho, co se stalo, nebylo namířené proti trenéru Kozákovi,“ uvedl Dúbravka v prohlášení na webu slovenského svazu.

„Je mi jasné, že ponocovat nebylo šťastné rozhodnutí, ale šli jsme za trenérem, abychom se omluvili. Mrzí mě, že on naši omluvu nepřijal. To, že se rozhodl rezignovat, nás všechny překvapilo i kvůli dobrým vzájemným vztahům, které v reprezentaci máme,“ dodal gólman anglického Newcastlu.

Vedle něj porušila večerku další šestice hráčů - Milan Škriniar, Vladimír Weiss, Stanislav Lobotka, Norbert Gyömbér, Lubomír Šatka a Michal Šulla. Svaz je potrestal tím, že pokud budou povolaní, celou kvalifikaci na Euro 2020 odehrají bez nároku na odměnu.

„To, co se stalo, mě velmi mrzí. Neměli jsme jako reprezentanti porušit životosprávu a večerku. Byla to chyba, proto musíme nést následky. To, co se stalo, neproběhlo tak, jak se to prezentuje, hlavně to však nebylo namířeno proti trenéru Kozákovi. Je mi to líto,“ uvedl Gyömbér.

„Uznáváme, že naše chování nebylo profesionální a bylo v rozporu s disciplínou. Plně souhlasíme s tím, že budeme hrát bez prémií. Omlouváme se všem, hlavně fanouškům, i když si uvědomujeme, že žádná omluva nebude dostatečná. Přesto věřím, že týmu zůstanou nadále věrní a budou ho i nás podporovat,“ uvedli ve společném prohlášení Lobotka se Škriniarem.

S Kozákem prý neměli problém, dotkla se jich však trenérova slova o tom, že jejich výkony neodpovídaly milionům, které za ně kluby nabízejí. „Je normální, že trenér zkritizuje hráče, když se mu jeho výkon nepozdává. Mrzí nás jen trenérovo přirovnání našich výkonů k milionům, které je třeba ukázat na hřišti. My jsme nikdy žádné miliony, které se údajně za nás nabízejí, nekomentovali. Je to nafouknuté z médií,“ dodali hráči.