SPARŤANKA: Ježíšku, nechci přece žádné zázraky. Hlavně vyčištění marodky, Vrba ať jde radši do Zlína

Praha Milý Ježíšku, vím, že jsi teď těsně před Štědrým dnem v jednom kole, ale splnit moje skromná přání pro Tebe jistě bude brnkačka. Jde jen o pár drobností čistě nemateriální povahy.

Nechci žádného Marcela na levý kraj obrany nebo stadion ve stylu mnichovské Allianz Areny do týdne na Letné. I když obojí by se celkem hodilo.



Za prvé prosím o urychlené vyčistění marodky a ať se hned tak zase nezaplní. Hlavně Šťéťa a Hložan ať se vrátí ve formě před zraněním. A taky Hanciho koleno ať je konečně v pořádku a pustí ho na hřiště na víc zápasů v řadě.



Za druhé: kdyby šlo něco udělat se začátky druhých poločasů, v nichž poslední dobou pravidelně na pár (desítek) minut přenecháváme iniciativu soupeři bez ohledu na jeho sílu.

Vůbec nevím proč a neví to zjevně ani trenér, jinak by se to neopakovalo pořád dokola. Ty si s tím ale jistě nějak poradíš, bude to nejspíš jen v hlavách našich borců.

Třetí přání je čistě taková předběžná opatrnost. Možná, že jsou to pouze fámy, ale pokud je vážně ve hvězdách psáno, že příští angažmá Pavla Vrby má být na Letné, tak ho prosím raději nasměruj do Zlína.

Nakonec moc a moc prosím o to, abych se zase mohla vrátit na tribunu. To fandění u televize je psychicky šíleně vysilující. Vím, tohle je o něco složitější zadání, ale zase by se na něj dala uplatnit množstevní sleva.

Stejné přání mají určitě fanoušci po celé planetě. Takže by Ti s tím mohli píchnout třeba i Santa, Papa Noël či Befana.