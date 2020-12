Krejčímu chybí pokora, zatím tak moc nedokázal, kritizuje sparťanského bouřliváka Řepka

Praha Ladislav Krejčí mladší se těší u sparťanských fanoušků velké oblibě. Na hřišti nevypustí jediný souboj, do všeho jde po hlavě. Jenže občas si počíná až za hranou, což názorně předvedl ve středečním ligovém utkání s Pardubicemi (2:0). Jeho úder loktem do tváře Tomáše Solila by se spíše než na fotbalových trávnících vyjímal v kickboxerském ringu či kleci mezi bojovníky MMA. „Musí si uvědomit, že hlavně oslabuje tým,“ povzdechl si trenér Pražanů Václav Kotal.

O Spartě se už několik sezon říká, že je na trávníku až příliš hodná. Že nedokáže soupeřům utkání znepříjemnit, otrávit. Toto nepochybně důležité umění v jejím dresu výborně ovládal stoper Tomáš Řepka. Zda se Krejčí snaží na známého tvrďáka navázat, ví jedině on sám. Tentokráte ale opravdu přestřelil.

„Každý hráč může mít někdy blikanec, ale tohle pro mě bylo za čáru. Srovnání se mnou není úplně na místě, tak zákeřné fauly na hlavu jsem si nedovolil. Chovat se na hřišti až takhle sebevědomě můžete až s nějakou vybudovanou pozicí. Myslím, že v jeho věku by měl mít víc pokory, zatím tak moc nedokázal,“ vyjádřil se k situaci Řepka na svém instagramovém účtu.

Podrobnější rozbor pro LN ale známý bouřlivák, svého času také špičkový a řízný stoper, s díky odmítl. VIDEO: Dost už s těmi lokty! Bezohledný sparťan Krejčí si řekl o velký flastr Stejně tak nelze pochybovat o kvalitách jednadvacetiletého rodáka z Brna, vždyť ve Spartě si za poměrně krátkou dobu vybojoval stabilní post v základní sestavě. V deseti ligových zápasech nastřílel čtyři branky, což je na defenzivního záložníka (a příležitostného stopera) velice slušný počin. Své možnosti neukazuje pouze na klubové úrovni, patří zároveň k největším oporám reprezentační jednadvacítky. Tým potřebuje emoce, ale nesmí se to přehnat „Spartě dodává to, co jí chybělo. Má velký potenciál. Ale nejdůležitější je, aby jeho přemotivovanost postupem času nezastínila výkony,“ řekl LN bývalý fotbalista a v současnosti expert O2 TV Sport Antonín Rosa. Jen čtyři žluté karty v dosavadním průběhu sezony to úplně nepotvrzují, ale právě jakási nepředvídatelnost je Krejčího největší slabinou. V zápase základní skupiny Evropské ligy proti Lille oslabil Pražany už ve třiadvacáté minutě. Tehdy šlo o sporné vyloučení, proti Pardubicím nemohlo být o červené kartě pochyb.

Naopak vyvstaly otazníky, proč ji hlavní rozhodčí Denev udělil až na popud videorozhodčího Lercha. On sám totiž nejdříve tasil ze své kapsy žlutý kartonek. „Takové věci do fotbalu nepatří, na tom se musí shodnout všichni. Do konce zápasu moc nechybělo, Sparta vedla 2:0, navíc se celá situace odehrála na půlicí čáře. Láďa se sice po zápase omlouval jak soupeři, tak do médií, ale podobné zkraty si musí odpustit. Šel tam opravdu bezohledně," uvedl pro LN Horst Siegl. Někdo může za Krejčího zkratem vidět mladickou nerozvážnost nebo špatný výběr způsobu, jak si na place získat respekt. Legendární sparťanský kanonýr to ale odmítá: „Nezáleží na tom, že mu je teprve jednadvacet. My hráli ligu ještě v nižším věku a takové věci jsme nedělali. To prostě není omluva."

Mládežnický reprezentant se potřebuje těchto výlevů co nejrychleji zbavit. Kdo ví, třeba jeho chování odvrací zájem zahraničních klubů. Málokdo chce mít ve svém kádru hráče, který jednou za čas neudrží nervy a předvede podobnou hloupost. „Občas zbytečně reaguje na rozhodčí i na soupeře, do budoucna se mu to může vymstít. Červená karta z utkání s Pardubicemi pro něj může být zlomovým momentem, kdy si uvědomí, jak se v určitých situacích chovat, čeho se vyvarovat,“ myslí si Rosa. Krejčího by měla potrestat také samotná Sparta Před třemi lety byl mladoboleslavský útočník Nikolaj Komličenko za nebezpečný faul loktem proti Davidu Limberskému potrestán stopkou na osm zápasů. Také Sparta se musí bez jedné ze svých opor nějakou dobu obejít, Krejčí si nezahraje příští čtyři utkání. „V tomto případě se nemůže ničemu divit,“ prohlásil Rosa. Siegl, jeho kolega z televizního studia, dodal, že by zároveň měla přijít i finanční pokuta od vedení pražského celku.

Třeba sparťanský mladík přesně takovou facku potřebuje. A je dobře, že přišla raději dříve než později. Pokazit si kariéru jen tím, že se na hřišti někdy neumíte ovládat, je prostě zbytečné.