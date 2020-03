VIDEO: Allegriho systém pokut dostal i Ronalda, ten musel po vyloučení kupovat notebooky

Praha Když ještě v Juventusu působil Massimiliano Allegri, vládl v kabině speciální systém trestů. Za prohřešky měli hráči mastné penále. To padlo i na hvězdného Cristiana Ronalda. Když portugalský útočník inkasoval červenou kartu v zápase s Valencií, měl podle nastolených pravidel svým kolegům koupit nějakou elektroniku. I když byl v počátku proti, nakonec spoluhráčům pořídil počítače od Applu.

Pro Cristiana Ronaldo to byl v září 2018 první zápas v Lize mistrů za Juventus. Po přesunu do Turína z Realu Madrid však nezahájil své působení v Champions League zrovna nejlépe. Po půlhodině hry totiž opouštěl hrací plochu v slzách. Důvod? Červená karta.

Ronaldo a červená? Ano. Dost přísná.

VAR si totiž všiml lehkého potáhnutí za vlasy soupeře a CR7 se pakoval. Hlavní sudí, jenž si záběr od svého kolegy u videa prohlédl, rozhodl jasně. Murillo byl zasažen do obličeje a Ronaldo se dopustil nesportovního chování.

Juventus sice nakonec vyhrál 2:0 a z Valencie odjížděl spokojený, Allegri svou hvězdu přesto podle nastavených pravidel potrestal, což po několika měsících potvrdil brankář Staré dámy Wojciech Szczesny.



Pravidla jasně říkala, že viník musí svým spoluhráčům koupit dárek jako omluvu. To se však nepozdávalo hvězdnému Ronaldovi, který se obhajoval, že byl vyloučen neprávem. Dlouhé dva měsíce tak odmítal situaci řešit.

Italskému velikánovi však ani portugalská megastar neunikla. „Trvalo to dlouho, protože Cristiano odmítal přistoupit na to, že by něco porušil. Po dvou měsících dohadování ale koupil pro všechny iMacy,“ smál se v polské show Prosto w Szczene bývalý brankář Arsenalu.



Sám Szczesny také doplatil na přísně zavedená pravidla a stejně jako Ronaldo kupoval dárky. „Přišel jsem pozdě na trénink, protože jsem si prostě spletl dny,“ sdělil novinářům s úsměvem na tváři polský brankář.



„Už když jsem dorazil, spoluhráči se smáli. Aha, takže dostaneme dárky, říkali,“ uzavřel Szczesny. Allegri jej skutečně pokutoval, a tak své spoluhráče obdaroval sluchátky.