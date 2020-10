Vízek k Panenkovi: Tonda covid zvládne, komunikuje, v nemocnici je hlavně preventivně

PRAHA Ve středu zasáhla českou sportovní obec zpráva o hospitalizaci jednoho z nejslavnějších tuzemských fotbalistů Antonína Panenky (71). Dle jeho kamaráda Ladislava Vízka (65) ale není jeho stav tak vážný, jak se v médiích uvádělo.

Sám koronavirus ve svém těle měl. „A není o co stát. Zvláště, když jste v té rizikovější skupině, bohužel to jde hlavně po starších. Měl to i Vláďa Šmicer (zeť) a ten by za tři dny v pohodě. Já se čtyři dny pořádně nenajedl. A právě to je problém i Tondy. Byl zesláblý, tak proto ho mladý odvezl raději do nemocnice,“ upravuje první informace o zdravotním stavu svého bývalého spoluhráče z národního týmu.

A také kamaráda, s nímž chodí hrát golf a karty. „Minulý týden jsme spolu byli na golfu. Byl v pohodě. V pondělí jsme si volali, domlouvali jsme se na karty a kašlal. A já mu říkal, že má covid, tenhle kašel poznám. A to se potvrdilo, pak se nám omluvil, že se necítí dobře, stejně jako jeho paní, která to má také,“ pokračoval ve vyprávění bývalý záložník pražské Dukly, za kterou odehrál přes 300 zápasů.

Ladislav Vízek a Antonín Panenka jsou dlouholetí kamarádi.

Dle něj je Panenka v nemocnici hlavně z preventivních důvodů a aby o něj bylo co možná nejlépe postaráno. „Já to vyležel doma, jeho mladý odvezl a udělal dobře. Je na kapačkách, ale nemá žádné další komplikace. Zatím je to tak a věřím, že to tak zůstane. Není důvod být nějak skeptický, lehce komunikuje, je prostě jen hodně zesláblý, jak těch pár dní nejedl, k tomu horečky. Ale on to zvládne, nebojím se o něj,“ přidává tradičně pozitivně naladěný olympijský vítěz z roku 1980.



„Není třeba mu vzkazovat bojuj a podobně. Tak vážné to opravdu nebylo. Dneska budou novinky, když dnešek zvládne bez komplikací, tak to bude v pořádku. A alespoň stejně jako já teď trochu zhubne. A já věřím, že pak zase brzo vytáhneme na golf. Já si plánoval, jak kluky porazíme a teď nemám parťáka,“ zakončil samozřejmě v nadsázce sobě vlastní známý fotbalový glosátor.

Zpráva o hospitalizaci tvůrce legendárního penaltového dloubáku zároveň ale obletěla celý svět. S přáním brzkého uzdravení přispěchala média a fanoušci nejen z Evropy, ale třeba i z Jižní Ameriky.



Podporu vyjádřily také české fotbalové kluby. „Tondo, bojuj!“, píše se na twitterovém účtu Bohemians, Panenkova milovaného klubu. K městským rivalům se přidala i pražská „S“.



„Všichni ve Spartě jsme v myšlenkách s Vámi, Tondo. Pevně věříme, že i tenhle zápas zvládnete!“ vzkázali představitelé lídra aktuálního ročníku české nejvyšší soutěže.



„Mistru Evropy z Jugoslávie 1976 přejeme hodně sil a brzké uzdravení,“ přidala se Slavie. Podobná slova podpory vyjádřilo i nezměrné množství fanoušků.