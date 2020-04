Všichni nehrají za Juventus. Krácení mezd může mít drastické důsledky, tvrdí FIFPRO

Hoofddorp Podle světové hráčské unie FIFPRO si velká část profesionálních fotbalistů nemůže dovolit krácení mezd během koronavirové krize. FIFPRO tvrdí, že mnoho hráčů na světě vydělává jen o málo víc, než je průměrný plat v jejich zemi.

„Hodně fotbalistů si může dovolit jen takové snížení mzdy jako kterýkoli jiný zaměstnanec. Jejich příjmy nejsou tak vysoké, jak si veřejnost myslí,“ řekl agentuře Reuters generální sekretář FIFPRO Jonas Baer-Hoffmann. „Jejich plat je mnohem menší, mnohdy kolem průměrného příjmu. Takové případy na světě rozhodně jsou a jakékoli škrty pro ně mohou mít drastické důsledky, protože zkrátka musejí platit nájem a nakupovat potraviny pro své rodiny.“



Baer-Hoffmann upozornil, že situace může být hodně rozdílná i v rámci jedné ligové soutěže. „V Juventusu je situace úplně jiná než u týmu na spodních příčkách tabulky,“ dal za příklad italskou Serii A.

Podle zástupce FIFPRO se většina klubů chová v otázce snižování platů rozumně, k excesům ale dochází. „Dělá nám starosti, že v některých částech světa kluby zaujímají jednostranná rozhodnutí ve smyslu propuštění a krácení mezd, která hráči prostě nemohou akceptovat. Nechci generalizovat, ale dochází k případům cynického a nezodpovědného jednání, kdy kluby využívají situace k tomu, aby hráče propustily,“ uvedl Baer-Hoffmann.

Souhlasí s názorem UEFA, že by se evropské ligy měly snažit dokončit současnou rozehranou sezonu. Proto se Baerovi-Hoffmannovi nelíbí rozhodnutí z Belgie, kde ve čtvrtek ročník ukončili a mistrem vyhlásili Bruggy. „Nedoporučujeme to, protože hrozí vážné důsledky. Nebude to příjemné pro hráče ani pro fanoušky,“ řekl generální sekretář unie reprezentující 65.000 profesionálních fotbalistů.



Pokud kluby budou bez příjmů až šest měsíců, může to mít podle Baera-Hoffmanna katastrofální dopady. „Jestliže to povede k insolvencím, tak nejenže přijdou o práci hráči, ale i tisíce dalších lidí, kteří pracují v profesionálním fotbalovém průmyslu,“ varoval.