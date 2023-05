Byli jsme lepší, mrzí Slováky nevyužité šance. S výkonem jsou však spokojení

Hokejista Hradce Králové nastoupil ve čtvrté útočné řadě, která se nachomýtla ke druhému gólu svého týmu. Ten jim daroval český brankář Šimon Hrubec, jenž si za vlastní záda zasunul kotouč, který nezvládl přikrýt lapačkou.

V ten moment vedli Slováci 2:1, zanedlouho hráli přesilovou hru. Jenže místo tlaku a případně i dalšího gólu pouze přišli o vedení. Při druhé brance Čechů naopak neměl čisté svědomí debutant na velké akci Stanislav Škorvánek, který nestihl zareagovat na Sedlákův rychlý manévr okolo tyče.

„Podcenil jsem situaci a nestihl se přesunout k tyčce. Český hráč toho využil a dal gól,“ uznal chybu v rozhovoru pro sportnet.sk.

Lukáš Sedlák doráží kotouč před Stanislavem Škorvánkem.

Navíc přesně za pět minut lovil ze sítě další puk, opět ho překonal Lukáš Sedlák. Na teč před brankovištěm při přesilové hře však tentokrát neměl nárok.

„V první třetině jsme měli převahu, jednoznačně jsme byli lepší a stejně jsme ji prohráli 2:3. To dalo ráz celému zápasu,“ hlásil Škorvánek.

Dalších dvanáct ran českého týmu už pochytal, jenže stoprocentní byl také na druhé straně Hrubec.

„Těžko říct, co rozhodlo. Čechům jsme byli víc než vyrovnaným soupeřem, za aktivitu a hru na puku jsme si bod zasloužili,“ myslel si Okuliar.

Právě onu aktivitu někteří z českých hráčů vyhodnotili jako přílišnou. Lukáš Sedlák nebo Dominik Kubalík uznali, že vstup do zápasu se Slovákům povedl, některé zákroky však byly více než nešetrné. A ty podle nich nepochopitelně vyvázly bez trestu.

Nejvíce se mluví o ostrém nárazu Patrika Kocha do Filipa Chlapíka, který nakonec utkání nedohrál. „Rozhodčí to nechali zajít moc daleko. Hlavně na druhé straně, my byli docela v klidu. Nečekali jsme, že se s námi budou tolik srážet,“ přiznal Sedlák.

„V mnoha ohledech to byl typický česko-slovenský souboj s velkým množstvím emocí. Viděl jsem mnoho odhodlání, nikdo nic nevzdal, svou aktivitou jsme si dokázali vytvořit přesilovky a zatlačit soupeře. Jsem na hráče hrdý,“ řekl trenér Slováků Craig Ramsey.

Kanadský trenér zažívá na slovenské lavičce už pátý šampionát. Zatímco na loňských olympijských hrách v Pekingu získal s týmem senzační bronz, na světovém šampionátu zatím jen dvakrát postoupil do čtvrtfinále.

Do hromadné šarvátky se zapojili také Dominik Kubalík s Filipem Chytilem.

Letos vzal na turnaj převážně hráče z české a slovenské extraligy, oporami by měli být hráči z farmářské AHL. Čeká na příjezd Šimona Nemca, proti Čechům bylo hodně vidět duo Miloš Kelemen - Pavol Regenda, které se často zapojovalo do šarvátek.

„Hráli jsme nebojácně, žádný beton. Ukázali jsme rychlý hokej a Čechy jsme na konci zavřeli v jejich pásmu. Viděl jsem mnoho dobrých a přínosných věcí,“ těšilo bývalého brankáře Jána Lašáka, který píše své poznatky pro SME.

Důležitý zápas čeká Slovensko v sobotu večer, kdy se střetne s domácím Lotyšskem. Podle papírových předpokladů by mělo jít o zcela zásadní duel v boji o postup do čtvrtfinále.