Rychlovský byl u všeho dobrého. Váží si, že pomohl k vítězství

Dvaadvacetiletý tahoun extraligového Liberce začal svůj povedený večer asistencí u zásahu Daniela Gazdy před první přestávkou, po ní pak vstřelil do poloviny zápasu dva góly a posunul skóre na 3:1 pro hosty. Vedle tří bodů tak zůstal u jeho jména připsaný i vítězný zásah.

„Cítil jsem se dobře. Jsem za to samozřejmě rád, že jsme jako lajna mohli pomoct týmu k vítězství. Vážím si toho,“ prohlásil Rychlovský, jenž hrál v útočné formaci s Adamem Kubíkem a Michalem Kovařčíkem.

Instinkty nejlepšího střelce základní části extraligy tohoto ročníku prokázal zejména při přesilovkovém zásahu na 2:1 ve 25. minutě, kdy ho našel rychlou nahrávkou od modré čáry zapomenutého před brankovištěm domácích Andrej Šustr. Rychlovský se stihl otočit a pak na pohled snadno překonal gólmana Davida Madlenera.

„Věděli jsme, že Rakušáci se takhle ve vlastním oslabení vytahují k těm třem hráčům. A Andy (Šustr) toho skvěle využil. My jsme se na sebe stihli rychle podívat, v tu chvíli jsem věděl, že mi to tam asi přilítne. Věděl jsem, že jsem blízko gólmana. Kdybych tu střílenou přihrávku jen protečoval, tak mu to skončilo někde v břiše, tak jsem zkusil ještě něco vymyslet. A vyšlo to dobře,“ pochvaloval si.

Měl v dosahu i možnost završit hattrick. „Párkrát to tam proletělo kolem tyček, ale byly to spíš takové střely přes hráče, kdy jsem se to snažil hlavně poslat na bránu a nebyl tam úplně prostor dobře zamířit. Jsem hlavně rád, že jsme ten zápas dovedli do vítězného konce. A příprava pokračuje dál,“ konstatoval Rychlovský.

Rakouský tým přečkal v první třetině několik příležitostí Čechů a trochu překvapivě otevřel skóre. „Když jsme inkasovali první gól, věděli jsme, že zbývá ještě hodně času a je před námi skoro celý zápas. Bylo třeba se jen držet své hry. Povedlo se nám to otočit, i když pak dali v závěru kontaktní gól, dovedli jsme to do vítězného konce,“ uvedl Rychlovský.

Koncovka se zdramatizovala i kvůli špatné efektivitě českého týmu. „Šancí tam bylo dost, ale myslím, že Rakušáci byli docela silní ve svém obranném pásmu, docela tam uhrávali osobní souboje, s čímž jsme měli celkem problém v tom prvním utkání, že jsme se neudrželi tolik na puku. Dnes se to podle mého zlepšilo, ale musíme na tom ještě zapracovat,“ přitakal Rychlovský.

„Celkově si myslím, že i když jsme nevyužili šance, které jsme si jako tým vypracovali, tak to od nás nebyl špatný zápas. Paradoxně si myslím, že nám šly lépe nohy než ve čtvrtek v Českých Budějovicích. V tom jsem měli trochu problém, ale v té odvetě jsme to zlepšili a z toho pak pramenily i ty šance,“ dodal Rychlovský.