Junioři skončili ve skupině druzí, ve čtvrtfinále MS je čeká Slovensko

Čeští hokejisté obsadili na mistrovství světa do 18 let ve Finsku druhé místo ve skupině B a ve čtvrtečním čtvrtfinále se utkají v derby se Slovenskem, které zachránilo postup do play off drtivým vítězstvím 11:1 nad Norskem. Před Česko se mohlo v tabulce skupiny posunout Švédsko v případě plného bodového zisku v duelu se Švýcarskem, ale vyhrálo jen 3:2 v prodloužení.