České hokejistky prohrály na MS s vysoce favorizovanými Američankami

„Hrály jsme dobře, i když se to moc nepromítlo do výsledného skóre. Po dvou rychlých gólech na konci druhé třetiny nepřestal tým hrát, nevzdával se a snažil se dál. Za to patří hráčkám velký dík, jsou opravdu soutěživé. Jsem na ně pyšná za to, co předvedly v obou zápasech s USA,“ uvedla trenérka Carla MacLeodová na webu Českého hokeje. Její tým se s USA utkal i v přípravě před MS a v Lake Placid prohrál 1:6.

V Utice nastoupily Češky opět bez zraněné útočnice Mrázové, jedné z hlavních hvězd týmu. Podle očekávání byly od začátku pod tlakem soupeřek, které ještě nikdy neporazily. Američanky v úvodu bez větších problémů přestály oslabení a v 7. minutě je do vedení posunula Carpenterová.

Ústřední postavou zápasu byla brankářka Peslarová, která si v první třetině připsala 14 úspěšných zákroků. Hensleyová na druhé straně se po většinu času nudila. Důležitý zákrok si ale připsala ve 36. minutě, kdy se v oslabení dostala do brejku Mlýnková. Česká útočnice ale vyrovnat nedokázala.

Američanky následně získaly uklidňující náskok. Osm sekund po návratu vyloučené Křížové se podruhé v zápase prosadila pohotově dorážející Carpenterová a o 59 sekund později přidala třetí branku Edwardsová. Stejná hráčka se mezi střelkyně zapsala podruhé v závěrečné třetině, kdy se prosadila dokonce v oslabení.

Zámořské hráčky následně duel bez problémů dovedly do vítězného konce a ještě své vítězství navýšily. Peslarovou překonaly Heiseová, v 51. minutě přidala svou třetí branku Carpenterová. V závěru byly Češky blízko čestnému gólu, Pejšová ale v přesilové hře trefila jen tyč.

Česká útočnice Natálie Mlýnková zakončuje v zápase s USA na MS v Utice.

„S těmito týmy ve skupině to je vždycky hodně náročné. Samozřejmě Amerika, Kanada jsou ještě o level výš, ale snažily jsme se celý zápas s nimi držet tempo a myslím si, že co se týče fyzické zdatnosti, dařilo se nám to celou dobu. Byly z toho hodně nervózní a občas se nám snažily oplácet hity. Měly z toho pak tresty, takže si myslím, že to bylo dobré,“ uvedla útočnice Michaela Pejzlová.

Třetí zápas ve skupině A čeká Češky v neděli, kdy se od 21:00 SELČ utkají s Kanadou. „Musíme pokračovat v naší hře a neustále se zlepšovat. Další zápas bude teprve náš druhý s Kanadou. Jsme ve skupině A nové, na pravidelné měření sil se zámořskými celky nejsme zvyklé. Ovšem, že půjdeme na led a chceme vyhrát. To je vždycky náš cíl, ale zároveň respektujeme tu cestu a snažíme se soupeřům vyrovnat,“ řekla MacLeodová.

Česko Česko : USA USA 0:6 (0:1, 0:2, 0:3) Góly:

06:49 Carpenterová (Coyne-Schofieldová)

36:29 Carpenterová (Harveyová)

37:28 Edwardsová (Curlová)

43:42 Edwardsová (Curlová)

45:03 Heiseová

50:24 Carpenterová (Harveyová, Barnesová) Sestavy:

Peslarová (Škodová) – Tejralová (C), Pejšová (A), Radová, Čajanová, Trnková, Kosinová, Jandušíková – Křízová (A), Pejzlová, Vanišová – Hymlárová, Mlýnková, Šapovalivová – Plosová, Neubauerová, Přibylová – Čabelová, Kalová, Pištěková. Sestavy:

Hensleyová (Frankelová) – Harmonová, Kellerová (A), Harveyová, Barnesová, Winnová, Guildayová, Dunneová – Edwardsová, Scamurraová, Coyne-Schofieldová – Knightová (C), Carpenterová (A), Bilkaová – Heiseová, Murphyová, Simmsová – Janeckeová, Curlová, Panneková – Edenová. Rozhodčí: Kainbergerová (AUT), Nurmiová (FIN) – Gutauskasová (CAN), Hájková (CZE) Přejít na on-line reportáž