„Neznám lepší pocit, než být opět zdravý.“ Mladý hokejista Novák porazil rakovinu

„Zdravím všechny, po několika měsících zdravotních potíží se s vámi rád podělím o radostnou zprávu, porazil jsem rakovinu. Neznám lepší pocit, než být opět zdravý,“ vyťukal na svůj instagramový účet juniorský hokejový reprezentant Pavel Novák k fotce, na které má po tváři a hlavě pěnu na holení a široký úsměv.

Radostné oznámení přišlo necelé čtyři měsíce po úplně jiné zprávě. Bylo to 24. června, kdy Novák zveřejnil následující zprávu: „Jsou věci, o kterých se těžko mluví, ale mluvit by se o nich mělo. Bohužel mi zdravotní stav nedovoluje přípravu na další sezonu. Před pár dny mi bylo diagnostikováno onkologické onemocnění a brzy začnu podstupovat léčbu. Následující měsíce to nebude lehké. Pevně věřím, že vše dopadne dobře a brzy zase budu létat s radostí po ledě.“

Nyní si může své přání začít plnit. Vždyť dvacetiletý táborský rodák měl slušně našlápnuto. Účastník světového šampionátu do 20 let z roku 2021 měl za sebou dvě sezony v kanadské juniorské soutěži WHL, kde v dresu Kelowny Rockets zapsal 117 zápasů a solidních 130 bodů (54+76).

I díky těmto skvělým výkonům si vysloužil ještě na začátku května tříletý nováčkovský kontrakt od Minnesoty Wild, která jej draftovala v roce 2020 v pátém kole coby celkově 146. hráč v pořadí, na celkově 2,54 milionu dolarů.

Ostatně i v zámoří si skvělé novinky všimli, nejen v lokálních denících v Minnesotě, ale za krátkou zprávu stála Novákova výhra nad zákeřnou nemocí také prestižnímu CBS Sports.

S gratulací pod příspěvek přispěchaly vedle řady hráčů (například Radek Faksa) i oficiální profily české hokejové reprezentace a obou Novákových zámořských klubů – Kelowny a Minnesoty.

Mimochodem, talent se zhruba pěti tisíci sledujících nasbíral pod radostnou zprávou přes 12 tisíc pozitivních reakcí, tzv. srdíček.

Tentokrát jsou bezesporu na místě. A nezbývá než věřit, že brzo jejich počet překoná fotka či video debutového gólu českého ofenzivního talentu v nejslavnější lize světa...