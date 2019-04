NHL: Filip Chytil skóroval poprvé od začátku února, porážce Rangers nezabránil

NEW YORK Český hokejový útočník Filip Chytil ukončil v pondělním utkání NHL 22 zápasů trvající střelecký půst, ale svou 11. brankou v sezoně nezabránil porážce New York Rangers na ledě New Jersey 2:4. Skóroval také Jakub Vrána, ale prohru Washingtonu na hřišti Floridy 3:5 neodvrátil. Ondřej Palát pomohl Tampě Bay k jubilejní 60. výhře v sezoně, na kterou Lightning dosáhli po výsledku 5:2 v Ottawě.

Devatenáctiletý Chytil čekal na gól od 6. února, kdy přispěl k vítězství nad Bostonem 4:3 po samostatných nájezdech. Od té doby si připsal tři asistence. Na ledě Devils v 37. minutě v přesilové hře vyrovnal z dorážky po střele Vinniho Lettieriho na 2:2 a za svůj výkon byl zvolen třetí hvězdou utkání.



Třiadvacetiletý Vrána svou 24. brankou v sezoně v 58. minutě snížil na 3:4. Před odkrytou branku mu předložil puk T.J. Oshie. Ztrátu už se ale obhájci Stanleyova poháru smazat nepodařilo a Capitals tak promarnili možnost, aby si definitivě zajistili triumf v Metropolitní divizi.

Palát bodoval poprvé po čtyřech zápasech. V 57. minutě asistoval u branky kapitána Stevena Stamkose, který dovršil v Ottawě vítězství 5:2. Tampa Bay tak dosáhla na hranici 60 výher jako třetí tým v historii. Vyrovnala výkon Montrealu z ročníku 1976/77 a ve zbývajících třech duelech ještě může útočit na rekordních 62 vítězství, na které dosáhl Detroit v ročníku 1995/96.