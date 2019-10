NHL: Vrána opět v NHL skóroval, New Jersey se Zachou ztratilo čtyřgólový náskok

New York Útočník Jakub Vrána skóroval i ve druhém utkání nové sezony NHL a gólem pomohl k výhře Washingtonu 2:1 na ledě New Yorku Islanders. U trefy českého hráče, který byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu, asistoval Radko Gudas. Pavel Zacha přihrál na jednu branku New Jersey, které doma ztratilo v zápase s Winnipegem čtyřbrankový náskok a prohrálo 4:5 po samostatných nájezdech.

Vrána rozhodl v předchozím zápase v prodloužení o výhře Washingtonu na ledě obhájce St. Louis a tentokrát otevřel v jedenácté minutě skóre. Český útočník dostal puk do jízdy v oblasti červené čáry, zamířil po pravé straně do útočného pásma a prosadil se střelou z pravého kruhu k bližší tyči.

Návrat NHL do Prahy po devíti letech byl v režii Voráčkovy Philadelphie, Chicago porazila 4:3 Domácí srovnali šťastným odrazem od bruslí tří hráčů. Poslední, kdo se dotkl puku, byl Gudas, od jehož levé nohy skončil puk v brance. Utkání rozhodl v závěru druhé třetiny T.J. Oshie. Zacha asistoval ve 34. minutě u gólu na 4:0. Český centr vyhrál v obranném pásmu vhazování, P.K. Subban poslal obloučkem puk dopředu a Blake Coleman zakončil celou akci v pádu a jednou rukou. Winnipeg ale nesložil zbraně a v rozmezí 40. až 53. minuty čtyřmi góly vyrovnal. Zápas rozhodl v rozstřelu Blake Wheeler, jehož už v závěru základní hrací doby zastavila tyč. V nájezdech dostal důvěru i domácí Jack Hughes, jednička posledního draftu, ale neuspěl.