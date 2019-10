V Praze během NHL zářil nečekaný ‚Čech‘. ‚Česko jsem si zamiloval, rád se sem vracím,‘ říká Konecny

PRAHA Čeští hokejisté Jakub Voráček, Dominik Kubalík a David Kämpf se sice bodově neprosadili, za ně to však zvládl potomek českých předků Trevor Konecny, který se dvěma góly postaral o výhru Philadelphie 4:3 nad Chicagem.

Rodák z kanadského Ontaria, kterému neřekne v zámoří nikdo jinak než „Konekny“, byl velmi rád, že se vrátil do zemi svých předků. Konkrétně svého dědečka, který před padesáti lety do Kanady emigroval.

„Že vám mé příjmení přijde povědomé? Vždyť je české! Můj děda má příbuzné, kteří tady žili. Nevím přesně, jaké příbuzné, protože si nejsme tolik blízcí, ale s dědou ano,“ prozradil novinářům Konecny.



Trevore, jaké to pro vás bylo hrát v Česku?

Nejen pro Jakea (Jakuba Voráčka) to byl speciální zápas. Pro mě zrovna tak.



Mluví na vás Voráček česky?

Pořád na mě mluví česky. Znám ale jen: „Jak se máš?“ Děda mi to před pár lety učil. Myslím, že v angličtině to je „How are you?,“ A že konečný znamená „muž na konci“, to je super, fakt jsem to nevěděl.

Měl jste na zápase někoho ze své rodiny?

Právě dědečka a tátu. Bylo skvělé, že mě tady mohli vidět hrát.

Před dvěma týdny jste podepsal novou šestiletou smlouvu, která vám ročně vynese 5,5 milionu dolarů. Jste rád, že jste dnes ukázal, že si ji zasloužíte?

Zcela určitě je to příjemný start. Cítil jsem se opravdu dobře. Chtěl jsem trenérům dokázat, že mě můžou na led poslat za jakékoliv situace.

Srdečně jste slavil především s Voráčkem. Hráli jste v Praze i pro něj?

Byl to pro něj mimořádný zápas. Vždyť sám zmiňoval, že je to pro něj splněný sen zahrát (NHL) si před zraky kamarádů a členů rodiny. I když neměl bod, udělal toho pro nás spoustu. Šlo poznat, jak je nadšený, když zápas skončil naším vítězstvím. Jsem za něj rád, jaký odehrál zápas.

Co říkáte na atmosféru, kterou diváci v Praze vytvořili?

Fanoušci byli bezva. V NHL jsou stadiony, na nichž panuje podobná atmosféra jako v Praze, ale slyšet tady to skandování pro Jakea. I Chicago tu mělo své fanoušky. Bylo to pěkné.

A co říkáte na Prahu samotnou?

Je to krásné město. V Česku už jsem před pár roky jednou byl a jsem rád, že jsem se teď mohl vrátit. Prahu jsem si zamiloval.