Polák má po nárazu do hrazení menší zlomeninu hrudní kosti

dallas Obránce Roman Polák z Dallasu má po nárazu do hrazení ve čtvrtečním utkání NHL menší zlomeninu hrudní kosti. Zatím není známo, jak dlouho bude Stars na startu sezony chybět. Jasněji ohledně stavu třiatřicetiletého beka by mělo být do týdne.

NHL: Vrána opět v NHL skóroval, New Jersey se Zachou ztratilo čtyřgólový náskok Polák v úvodním utkání své již čtrnácté sezony v NHL proti Bostonu narazil do hrazení poté, co se v boji o puk snažil zasáhnout útočníka Chrise Wagnera. Ten se však střetu vyhnul, Polák ztratil stabilitu a přišel nepříjemně vyhlížející pád a náraz do mantinelu.

Český hokejista dlouho ležel na ledě, opouštěl ho na nosítkách a zamířil do nemocnice. „Dobrou zprávou je, že Roman hýbe všemi končetinami,“ uvedl trenér Jim Montgomery po utkání, které Stars prohráli 1:2. Polák je v Dallasu druhou sezonu. S klubem se začátkem června dohodl na roční smlouvě s příjmem 1,75 milionu dolarů. V té první odehrál za Stars 77 utkání, jednou skóroval a přidal osm asistencí.