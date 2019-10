Voráček: Dali jsme si pivo a semkli jsme se. Pobyt v Praze by nás mohl před sezonou nakopnout

praha I když se do statistik zapsal jen vyloučením, nakonec zářil ze všech hokejistů nejvíc. Na Jakubu Voráčkovi ležela velká zodpovědnost, ale on ji unesl a dovedl svou Philadelphii v pražské O2 areně před rekordně nejvyšší návštěvou k výhře 4:3 nad Chicagem.

„Byl to úžasný zážitek. Stoprocentně to celé tady předčilo mé očekávání. Je samozřejmě lepší tady sedět po zisku dvou bodů. Moc jsme si to užili. Nejen zápas, ale i dny před ním. Byla to parádní zkušenost,“ řekl Voráček novinářům na tiskové konferenci po zápase.



Byl jste kvůli zodpovědnosti k českým fanouškům před zápasem nervózní?

Nebyl jsem ani trošku nervózní. Příprava na zápas je vlastně stejná jako v Americe, i ta hala je podobná. Dá se říct, že to pro mě byl další zápas. Ovace před zápasem samozřejmě byly hezký, ale jakmile se vhodilo první buly, soustředil už jsem se jen na zápas.

Zdálo se, že fanoušků Philadelphie, případně neutrálních fandů, kteří fandili především vám, bylo víc. Co na to říkáte?

Hlavně jsem rád, že atmosféra jako taková byla dobrá. Bylo to dané i hokejem. Kdyby byl bez šancí, lidé se do toho tolik nedostanou. Moc jsem si to užíval, atmosféra byla hlasitější než na normálním zápase v Americe, což je velice pozitivní. Doufám, že lidi odcházeli domů s dobrým pocitem.

Vaši spoluhráči o vás tvrdí, že jste v Česku něco jako Papež. A že kvůli vám chtěli za každou cenu vyhrát...

Těší mě to. Vědí, jak mluvím o České republice, o Praze a naší kultuře. Hodně kluků bylo v Praze poprvé a zjistili, že je to tady paráda. Asi to byl můj poslední zápas v Praze v rámci NHL a moc jsem si ho užil. Jsem za to moc rád.

Takže vás nemrzí ani fakt, že jste týmu bodově nepřispěl?

Sice nemám ani bod, ale našli jsme způsob, jak vyhrát. To je důležitější. Góly přišly od jiných a ve finále je úplně jedno, kdo je dal. Hlavní jsou dva body. (V tu chvíli přišel k mikrofonu nový kouč Philadelphie Alain Vigneault. „A jéje, Jake (Voráček). Tak to se nedostanu ke slovu. Dejte mi tři otázky a s ním tu zůstaňte klidně až do rána,“ smál se zkušený trenér.)



Lišil se nějak dnešní zápas od těch v zámoří?

Neřekl bych. Nasazení bylo obrovské, spousta šancí, žádný tým nehrál zanďoura. Hrálo se nahoru dolu se spoustou přečíslení. Ten hokej se musel líbit. Doufám, že si to diváci užili. Přeju si, aby se NHL do Česka příští rok vrátila. Diváci by si to za to fandění zasloužili.

Philadelphia byla velice dobrá směrem dopředu. To se kvůli nepovedné generálce zase tolik nečekalo, že?

Myslím, že po naší porážce v přípravě v Lausanne nikdo nečekal, že budeme hrát takhle dobře. Skvěle jsme bruslili, vytvářeli jsme si šance a každá lajna hrála zodpovědně. Jasně, udělali jsme i pár chyb, ale ty přicházejí v každém zápase.

Berete cestu do Prahy jako ideální teambuilding před novou sezonou?

Určitě. V úterý jsme šli na pivo, každý si to užil. Občas jsou i takové věci důležité, já jsem jejich lehký zastánce. A projevilo se to i v zápase, protože jsme hráli dobře jako tým. Semknuli jsme se a dělali jsme všechno pro to, abychom uhráli dva body. S nimi to bude lepších pět dní do dalšího zápasu.