KOMENTÁŘ: Krásná show, úcta k Haškovi, jen jeden milý host chyběl

Slovy televizního klasika se v pátek na pěti stadionech hrálo 7. kolo hokejové Tipsport extraligy a pohledem tuzemské nejvyšší soutěže se nezdálo, že jde o bůhvíjak výjimečný večer. Že by si snad z úcty ke vzácné návštěvě měla dát pauzu. Výjimečný večer to však byl.

Kovaný rocker Petr Janda se oblékl do kvádra a ve vyprodané O2 areně vystřihl v ryzím duchu Olympicu českou hymnu.

Dcera Marta pro změnu nádherně zapěla tu americkou.

Potleskem vestoje uctiví diváci přivítali na ledě Dominika Haška a bouřlivého přijetí se dostalo Voráčkovi, Kubalíkovi a Kämpfovi, třem českým „hercům“, kteří byli součástí báječné show.

Do Prahy potřetí dorazila NHL.

Přivezla světové hvězdy, vzala s sebou i sledované české tváře, pobavila publikum. Subjektivním pohledem nadchla víc než při předchozích dvou zastávkách.

A byť první třetina byla plná chyb a nepřesností, což lze u prvního zápasu sezony čekat, následně jste naplno viděli um a šikovnost Girouxe, Kanea, Toewse či Konecneho.

Rovněž se zdálo, že oranžovým Flyers tu přeje víc lidí, a tak je snad potěšila i výhra „domácích“ 4:3.

Jen jedna věc mrzí. Že tuze očekávaný host nedorazil. Ten s číslem 68. Ten, který je v Česku symbolem NHL. Hráči jako David Kämpf či Dominik Kubalík o něm v medailoncích mluvili jako o svém idolu.

Vyrůstal „na něm“ i Jakub Voráček, navíc Flyers byli těmi, kteří Jaromíra Jágra „vykoupili“ ze sibiřského zajetí a zlákali ho ke comebacku do NHL.

Mohla to být v pátek na ledě a před českými diváky (mnozí na sobě měli Jágrův dres) jeho nádherná rozlučka s NHL.

Mnozí zámořští reportéři to měli za hotovou věc. On však místo v O2 areně seděl v Lucerně na koncertu své oblíbené zpěvačky Sandry, německé hvězdy 80. let.

A tak když nedorazil Jágr, musí zámořští reportéři dnes za ním. Ve velkém se chystají do Kladna na mač Rytířů proti Liberci, aby za Atlantik zvěstovali, že pořád není v důchodu.

Stejně jako ta Sandra.