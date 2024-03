Flynn si za faul na Moravčíka nezahraje čtyři zápasy, Kometě bude chybět Ščotka

K ostrému zákroku došlo ve čtyřiatřicáté minutě. Moravčík po Flynnově nárazu spadl hlavou proti mantinelu, chvíli zůstal bezvládně ležet a z ledu musel být odvezen na nosítkách.

Z O2 areny ihned zamířil na vyšetření do nemocnice. Sparta v neděli na sociálních sítích uvedla, že se přesunul domů a dokonce krátce navštívil spoluhráče v kabině.

„Jsem rád, že s Michalem je všechno v pořádku,“ prohlásil kouč druhého celku základní části Pavel Gross.

Flynn si velmi dobře uvědomoval, že to s intenzitou zákroku přehnal. Moravčíkovi se chtěl jet omluvit, ale rozhodčí mu to vzhledem k rostoucím emocím na ledě i v hledišti nedoporučili.

„Byla to totální prasárna. Nechápu to, absolutně bez respektu. U mě tenhle člověk skončil. Je to sice hokej, ale tyhle zákroky do něj nepatří a stávat by se neměly,“ zlobil se Michal Kempný.

Když liberecký útočník odcházel do kabiny, od domácích si vyslechl několik nadávek a v tunelu se mezi oběma střídačkami strhla hromadná mela. Sudí následně vyloučili do konce utkání také Jana Buchteleho, Kryštofa Hrabíka, Jaroslava Vlacha a Davida Aubrechta.

Ani jeden z nich stopku od disciplinární komise nedostal, všichni budou svým týmům k dispozici ve třetím utkání čtvrtfinále, která pokračuje v úterý od 18 hodin.

Vynucená pauza naopak čeká Jana Ščotku. Obránce brněnské Komety si po zákroku na Michala Guta nezahraje tři zápasy, navíc dostal pokutu ve výši 10 procent měsíčního platu.

Litvínov bude ve druhém pokračování série postrádat Martina Havelku, jenž po Ščotkově faulu napadl v bitce Zdeňka Okála.

Ředitel extraligy Martin Loukota zároveň udělil Hradci Králové pokutu ve výši 20 tisíc. Trenér Tomáš Martinec a obránce Ralfs Freibergs totiž po sobotním utkání v Pardubicích komentovali výkon rozhodčích, což je v den zápasu zakázané.