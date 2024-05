Kaňka na hokejovém mistrovství v Ostravě. Lotyšům vykradli hotelové pokoje

Zástupci organizačního výboru potvrdili, že jediným postiženým týmem jsou právě Lotyši. „Stalo se to během posledního zápasu,“ řekl Aigars Kalvitis, prezident Lotyšské hokejové federace.

„Mohu potvrdit, že případ prověřujeme. Zatím neznámý pachatel bez užití násilí vnikl do tří pokojů jednoho z ostravských hotelů, kde byli ubytovaní účastníci mistrovství světa v hokeji, odkud odcizil peníze a nabíječku. Celková škoda činí přibližně šestnáct tisíc korun,“ uvedla pro iDNES.cz policejní mluvčí Pavla Jiroušková s tím, že zatím nelze sdělit další podrobnosti. „Pokud dojde k posunu v případu, budu dále informovat,“ slíbila.

Fanoušci Lotyšska prožívají zápas se Slovenskem.

„Těžko se hledají slova na vysvětlení poté, co jsme více než dva roky s celým organizačním týmem připravovali šampionát do nejmenších detailů a proklamovali, že zajištění bezpečnosti je naší prioritou,“ uvedla v prohlášení zástupkyně prezidenta organizačního výboru MS v Ostravě Irena Šašková.

Jeden z okradených hráčů byl také kapitán Kaspers Daugavinš. „Nic s tím nenadělám, měl jsem si věci dát do trezoru,“ uvedl pro lotyšský web tv3.lv. „Všiml jsem si, že mám převrácený kufr, pak jsem se podíval do peněženky, peníze byly pryč. Večer zavolal ředitel hotelu policii - přijeli, vše vyfotili, vzali otisky prstů, ale co bude dál, nevím.“

Další hráči se k incidentu po návratu do vlasti nechtěli vyjadřovat. Vyzdvihovali spíše užasnou atmosféru, o kterou se v Ostravě staraly početné skupinky lotyšských fanoušků.

Zážitky z Česka ale mají jednu nechtěnou kaňku.