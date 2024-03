Patera koučem, Moravec asistentem. Duo z Nagana přebírá Karlovy Vary

Západočeský klub oznámil podobu realizačního týmu na svém webu. Patera a jeho spolupracovníci podepsali v novém angažmá dvouleté smlouvy.

Dvaapadesátiletý Patera v extralize naposledy působil v pražské Spartě, ale už po pár měsících tam skončil po nepovedeném vstupu do sezony 2022/23. V předešlých čtyřech ročnících pracoval v Mladé Boleslavi, nejprve jako asistent a poté jako hlavní trenér společně s Radimem Rulíkem. V této sezoně vedl společně s Moravcem reprezentaci do 17 let.

Západočeši od zisku historického titulu v roce 2009 neskončili v extralize lépe než v předkole play off, zažili dokonce pád do 1. ligy a po okamžitém návratu mezi elitu z pěti dohraných sezon neskončili v základní části lépe než devátí. Letos vypadli v předkole počtvrté za sebou, pod vedením Eismanna, asistenta Vojtěcha Šika a trenéra brankářů Pavla Kněžického nestačili na České Budějovice.

„Karlovy Vary už jsou historicky v extralize zabydlené, a i když teď měly slabší sezony, tak věřím, že se nám povede nastartovat něco většího. Vím, s kým tu budu spolupracovat, a se všemi už jsem spolupracoval. Ať už to bylo u národního týmu nebo i v klubu s Lukášem Mensatorem. Na tu spolupráci už se moc těším,“ uvedl na karlovarském webu Patera, čtyřnásobný mistr světa.

David Moravec jako člen Síně slávy českého hokeje

O rok mladšího dvojnásobného světového šampiona Moravce čeká trenérská premiéra v extralize. Bývalý manažer reprezentace dosud vedl mládežnické výběry v Porubě a u prvního týmu v 1. lize byl v minulosti asistentem.

„Sice jdu do pro mě neznámého trenérského prostředí, ale ta práce mě bavila a baví, s klukama se dobře známe a těším se na spolupráci. Věřím, že máme co nabídnout a že ta sezona bude úspěšná,“ řekl Moravec.