Litvínov - Pardubice 2:3. Po dominanci přišlo drama, hosté jsou krok od finále

Pardubičtí hned v úvodu eliminovali veškeré snahy Litvínova o počáteční nápor. Domácí hokejisty prakticky k ničemu nepustili a po celou první třetinu na ledě jasně vládli.

Litvínov – Pardubice 2:3 stav série 0:3

Svou převahu hosté brzy promítli také do skóre – na začátku 9. minuty poslal Dynamo do vedení Tomáš Zohorna, jenž po rychlém pasu přes útočné pásmo nachytal Mateje Tomka tvrdou ranou nad rameno.

Jen o chvíli později zvedal Zohorna ruce nad hlavu podruhé, rozhodčí ale okamžitě rozpažil, neboť šanci Pardubických předcházel střet Radila s gólmanem Tomkem v brankovišti.

Východočeši však pokračovali v živé hře a na druhý gól ještě před pauzou nakonec opravdu dosáhli. V početní výhodě se trefil Peter Čerešňák, jehož střela z prvé strany propadla Tomkovi mezi rukou a tyčí až za čáru.

Hosté tou dobou vedli na střely 13:0 a do konce první třetiny dovolili domácím pouze jediný střelecký pokus na branku.

Litvínovští ve druhé části zabrali, i tak ale zůstávali hokejisté Pardubic směrem dopředu aktivnějším celkem. Hlavní slovo tentokrát měly obě obrany v čele s Tomkem na jedné a Romanem Willem na druhé straně, oba maskovaní muži pochytali všechny střelecké pokusy soupeřů.

Další změna ve skóre tak přišla až ve třetí třetině po rychlém přečíslení Pardubic. Shodou okolností se tak stalo v době, kdy Litvínovští postupně zvyšovali svůj tlak v útočném pásmu. Hosté ale dokázali získat puk, rychle přenesli hru na druhou stranu kluziště a Robert Kousal přesným pasem vybídl ke skórování Lukáše Radila. Brankář Tomek se nestihl přesunout.

Vítězný gól zápasu z hole pardubického Lukáše Radila:

Jen o necelou minutu později se poprvé v utkání dočkali také hráči Litvínova, jmenovitě Patrik Demel, po jehož teči před brankou puk proskočil Willovi skrz výstroj až za čáru. Gólman hostů inkasoval teprve podruhé v sérii a poprvé po 157 minutách a 46 sekundách.

Domácí pochopitelně ožili, v následujících minutách však jen marně dobývali pardubickou branku. Obrana hostů odolávala.

Významnou zápletku přinesl až závěrečný riskantní tah Litvínova. Trenéři odvolali čtyři a půl minuty před koncem Tomka z branky a krátce nato dostal Severočechy na dostřel Ondřej Kaše rychlým zakončením na lapačku. Domácí tahoun se trefil vůbec poprvé v sérii.

Na vyrovnávací branku už ale Litvínovští nedosáhli, závěrečný tlak podpořený dlouhou hrou v šesti hráčů proti pěti k úspěchu nevedl.

Severočeši sice poprvé v sérii vstřelili Pardubicím dva góly, hosté však zápas, v němž přestříleli soupeře 37:15, nakonec zvládli a mají třetí bod. K prvnímu postupu do finále po dvanácti letech Dynamu chybí už jen jedna výhra.

Karel Mlejnek (Litvínov): „Sluší se pogratulovat soupeři. Měl velmi dobrý vstup do utkání. Nechci říct, že nás zaskočil, zkrátka nás svou kvalitou v první třetině přehrál. V našem plánu jsme samozřejmě chtěli, aby to bylo naopak. Do závěru utkání jsme se pak velmi dobře nastavili, ale bohužel jsme prohráli. Zároveň smekám před kvalitou Pardubic. Potřetí za sebou jsme prohráli de facto o gól.“

Marek Zadina (Pardubice): „Myslím, že jsme měli výborný vstup do utkání. Odehráli jsme velmi dobrou první i druhou třetinu. Byli jsme na to zdejší malé kluziště připravení a hráli jsme to, co jsme si řekli. Kluci to plnili do puntíku. Vedli jsme 2:0. Obrovským pozitivem je, že jsme si pomohli přesilovkou při druhém gólu. Ve třetí třetině to byl do našeho třetího gólu dobrý výkon, pak jsme inkasovali a soupeř se zvedal. Ukázal svou sílu, ale my jsme to výborně odbránili. Zahráli jsme dobře defenzivní zónu.“