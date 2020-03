Podraz a kudla do zad od ruské banky, stěžuje si Liberec na uťatý úvěr

Musíme si pomáhat? Pro Sberbank to neplatí‼️



Celosvětová pandemie koronaviru si začíná vybírat i svou ekonomickou daň. Nikdo to teď nemáme jednoduché. Na jedné straně se snažíme si chránit naše zdraví a životy, na straně druhé řešíme, za co žít a to to ještě nekončí. Ve Sport Parku nejsme výjimkou. Zrušené koncerty, play off, sportovní soutěže, konference, mítinky, soustředění v řádu milionů korun, státem zavřené provozy. Hledáme práci pro naše zaměstnance, utlumujeme firm...u, počítáme každý den. V situaci, kdy vyhlášením nouzového stavu přicházíme o 95 % příjmů firmy, přichází kudla do zad z míst, kde byste to čekali nejméně. Bankovní partner nám oznámil, že nám s okamžitou platností ukončuje čerpání provozního úvěru‼️ Zatímco doteď jsme byli spolehlivý partner, ze dne na den jsme rizikovou společností.

Podraz společnosti Sberbank ohrožuje chod celého areálu a firmy s bezmála stovkou zaměstnanců.

Vážená banko, díky za příkladnou ukázku nemorálního chování v době, kdy se všichni snaží táhnout za jeden provaz. Ale my se nedáme. Chceme všem slíbit, že to zmákneme a všem závazkům dostojíme. Všechny své zaměstnance a spolupracovníky udržíme! S pomocí těch opravdových partnerů, opravdových fanoušků a doufáme i s pomocí všech dalších ostatních, kteří jako my hrají fér. Ale bez Sberbank! ❌