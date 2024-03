Čtyři mečboly, tři postupy. Budějovice, Hradec a Litvínov slaví, Liberec ještě žije

Už jen jeden tým chybí extralize k doplnění čtvrtfinálových dvojic. Díky postupu pátého Litvínova s šestými Budějovicemi je už jisté, že Severočeši nastoupí proti Kometě, celek z jihu pak vyzve Třinec.

Lze očekávat, že Verva do dalších duelů půjde bez obránce Janise Jakse, který likvidačním faulem zranil plzeňského kapitána Jana Schleisse, při němž si ještě povyskočil.

Do čtvrtfinále putuje také Hradec, jenž bez výraznějších potíží znovu přehrál Vítkovice.

Ostravský celek tak symbolicky zakončil nepovedenou sezonu, v níž si dělal zálusk na top čtyřku, přišel o Petera Muellera a zřejmě se zbaví také kapitána Dominika Lakatoše. Důvody jeho vyřazení z kádru jsou oficiálně výkonnostní, u nejproduktivnějšího hráče týmu ovšem poněkud postrádají smysl.

A na koho vyjdou Pardubice se Spartou? Rozhodnout může už neděle, pakliže Olomouc doma napodruhé dokoná překvapivé vyřazení Bílých Tygrů, půjde na Dynamo, zatímco Pražané se střetnou s Hradcem. Pakliže však Severočeši dotáhnou velký obrat, vyzvou mužstvo z hlavního města a mezi osmičkou uvidíme atraktivní východočeské derby.

Byl to tak trochu duel netradičních střelců. Jak jinak nazvat souboj, v němž se trefí Lukáš Derner. Obránce Bílých Tygrů, který na gól čekal 69 soutěžních utkání, se před brankářem Sedláčkem natáhl hokejkou po puku přihraném Filippim a usměrnil jej do sítě. V 53. minutě na něj navázal v oslabení unikající Marek Zachar a přisoudil první bod Liberci.

Liberecký útočník Michal Bulíř pálí na branku olomouckého gólmana Jakuba Sedláčka (33).

Severočeši splnili, co slíbili. Přidali, působili živěji než v prvních dvou domácích duelech, které oba shodně ztratili v prodloužení. Jaroslav Vlach se důrazem před brankou odvděčil trenérům za posun do první formace, na druhé straně ale s obratem přišel také nečekaný střelec Dalibor Řezníček. Nejprve v 29. minutě skóroval ukázkovým buzarem o zadní mantinel, za dalších 63 vteřin juchal při přesilovce.

Tipsport extraliga @telhcz Velmi kuriózní gól, který znamenal vyrovnání pro @hcolomouc! 🤯 Dalibor Řezníček nahodil kotouč po mantinelu a ten se velmi záhadně odrazil přes Libereckého brankáře do branky! 👀

#momentyplayoff | #telh | #OLOBTL





Hosté srovnali díky Michalu Bulířovi, který v zápase šance hlavně zahazoval, třeba když za modrou čarou minul opuštěnou klec riskujících domácích. Zmíněná liberecká otočka ze třetí třetiny duel i tak rozhodla, třebaže po Škůrkově pokusu slavil Silvester Kusko a před druhou pauzou ještě jednou dopřál Hanákům vedení. Nikoli však postup do čtvrtfinále. Další šanci Mora dostane v neděli.

Jan Tomajko (HC Olomouc): „Už od začátku to nebylo takové jako předchozí zápasy. Ve druhé třetině jsme otočili, musím říct, že tam jsme měli dobré momenty. Bohužel jsme to vedení ve třetí třetině neudrželi, je to hrozná škoda. Zítra pokračujeme, musíme se zlepšit.“

Filip Pešán (Bílí Tygři Liberec): „Viděli jsme další extrémně vyrovnaný zápas. My k výkonu z domácího ledu přidali ještě větší urputnost a týmový výkon. Myslím, že jsme tahali za delší konec provazu, i když samozřejmě domácí byli podporováni fantastickými fanoušky. Pomohly speciální týmy, dokonce jsme jeden gól dali v přesilovce soupeře. Zaslouženě jsme byli o gól lepší.“

Vítkovice – Hradec Králové 1:3 Konečný stav série 0:3

Vzepětí z loňského semifinále se neopakovalo. Nejrychleji končícím účastníkem play off se staly Vítkovice, které si pro vyřazení šly mimo jiné pasivní hrou a špatnými přesilovkami, při nichž se do šancí dostával soupeř. Ačkoli Východočeši nevyužili několik slibných příležitostí, v obraně si počínali solidně a dokráčeli k pohodovému postupu.

Nařízené trestné střílení Kevin Klíma z Hradce Králové neproměnil. V brance brankář Lukáš Klimeš z Vítkovic.

Naděje Ostravanů ve 49. minutě pohřbil obránce Matěj Prčík, který sekl Eberleho do rozkroku a po kontrole videa putoval zaslouženě do kabin. V aréně se rozhostilo absolutní ticho, které za stavu 0:2 vystihovalo nastalou situaci. Trestuhodně opomenutý Aleš Jergl mezi kruhy si posléze puk potáhl do bekhendu, uklidil jej za napospas ponechaného Klimeše a v 53. minutě vyhnal ze stadionu řady diváků.

Zato dlouho rozhodující trefu Ralfse Freibergse ze 4. minuty napoprvé viděl málokdo, kotouč se po ráně lotyšského obránce sice odrazil ven rychle, ale od zadní konstrukce branky. Vítězný gól patřil jinému zadákovi, Jérémiemu Blainovi, při jeho prudké střele se puk naopak za čáru došoural jen těsně. Snížení Petra Fridricha přišla pozdě, o další nulu Paříka připravil 133 sekund před koncem.

Tipsport extraliga @telhcz 🚨 @MountfiledHK je o gól blíže postupu do čtvrtfinále! 🔥 Ralfs Friebergs dokázal již ve třetí minutě vstřelit první gól utkání, ten však musela potvrdit až následná kontrola u videa. 👀

#momentyplayoff | #TELH | #VITMHK





Pavel Trnka (Vítkovice): „Hodnotí se mi to těžko, protože jsme zklamání, ale soupeři chci pogratulovat k zaslouženému postupu. Sportovně musím přiznat, že jsme předkolo neodehráli dobře. Ač to výsledkově nevypadalo až tak špatně, Hradec nás jednoznačně přehrál. A to hlavně pohybem, i když jsme věděli, že ho má extrémně dobrý, a agresivitou při hře pět na pět. Soupeř nás rychle dostával pod tlak a my se téměř nedostali na kotouč.“

Tomáš Martinec (Hradec Králové): „Vítězství v sérii si vážíme, protože vítkovický tým je velmi dobrý. Hlavně ve druhé půlce sezony podával velmi dobré výkony. Byť výsledek série 3:0 vypadá jednoznačně, všechny zápasy byly hodně vyrovnané. Byli jsme lepší hlavně v detailech. Hráče musím pochválit za výborný týmový výkon, protože každý z nich se skutečně obětoval pro celý tým. V tomto musíme pokračovat.“

Plzeň – Litvínov 1:2P Konečný stav série 0:3

Asi největší zklamání sálalo z plzeňských hokejistů, kteří se závěrem sezony protrápili. Teď ovšem dřeli a dlouho drželi vyrovnaný stav s favorizovaným Litvínovem. Až do startu 76. minuty, kdy příhodný odraz v obranné zóně Západočechů zužitkoval Ondřej Jurčík a překonal Kloučka. Na led se za ním navalila hromada hráčů v černo-žlutých oděvech.

Tipsport extraliga @telhcz 🚨 Ondřej Jurčík se dostal ke kotouči v útočném pásmu, dojel si mezi kruhy a pak poslal @hcverva do čtvrtfinále play off! 🔥👀

#momentyplayoff | #TELH | #PLZLIT





Verva se přitom rychle zděsila, když obránce Martin Bučko 76 sekund po úvodním buly práskl do kotouče a prostřelil Tomka. Možná by zápas vypadal úplně jinak, kdyby Škoda o cennou výhodu nepřišla do 31 vteřin, kdy vyrovnal Andrej Kudrna. Prudký start utkání po polovině hrací doby vystřídal spíše opatrnější projev z obou stran, zápas tak zamířil do nevyhnutelného prodloužení.

Ještě před jeho začátkem, v 58. minutě, vyfasoval Jaks vyloučení do konce utkání. Lotyšský obránce se do hry vrátil po tvrdém čtvrtečním zákroku Jakuba Lva, který kvůli disciplinárnímu trestu absentoval. Teď sám příšerným faulem ve výskoku bez snahy hrát puk sundal kapitána Indiánů Schleisse, jehož spoluhráči ale nabídnutou šanci nevyužili. Také to rozhodlo.

Plzeňský kapitán Jan Schleiss zůstává ležet na ledu po potyčce s litvínovským Janisem Jaksem.

Petr Kořínek (Plzeň): „Těžko se mi takové utkání hodnotí. Dostali jsem se do vedení, bohužel jsme vzápětí hned inkasovali. Souhlasím s kolegou, že velmi dobrý výkon předvedli oba gólmani. Na konci normální hrací doby jsme měli pětiminutovou přesilovou hru, tu jsme ovšem nesehráli dobře. To nás obecně trápilo celou sezónu, speciálními formacemi jsme si vůbec nedokázali pomoci. V prodloužení jsme se zbytečně naopak nechali vyloučit, Litvínov toho šťastně využil, to tak v play off bývá.“

Karel Mlejnek (Litvínov): „Z mého pohledu to bylo velice vyrovnané utkání. Góly padly v prvních dvou minutách. My tam ještě předtím měli samostatné nájezdy a dvě tutovky, bohužel to tam nespadlo. V celém zápase kralovali oba brankáři. V prodloužení jsme si vzali utkání šťastným gólem na svou stranu, což nás samozřejmě velice těší.“

Karlovy Vary – České Budějovice 1:3 Konečný stav série 0:3

Smrtící budějovické přesilovky opět vládly. Také Motor si proti Karlovým Varům vystačil se třemi zápasy. Byť vedle potrestaného útočníka Chlubny přišel též o vyloučeného Valského a hlavně o obránce Mikuláše Hovorku, jenž se po podklouznutí u mantinelu nemohl pořádně postavit na pravou nohu a led opustil na nosítkách.

Strkanice mezi Martinem Beránkem z Motoru České Budějovice a karlovarským útočníkem Dávidem Grígerem.

Jihočechy držel skvělý brankář Dominik Hrachovina, který deptal usilovně bojující členy domácí ofenzivy. Jako jediný ho po faulu Branta Harrise překonal ve 49. minutě Ondřej Procházka. Kanadský útočník v hostujících řadách však své zaváhání odčinil a za 45 sekund vrátil Budějovicím dvougólový náskok.

Ten si šestý celek základní části vytvořil dvěma proměněnými početními převahami, v klání s Energií už pošesté a posedmé. Do vedení hosty dostal Milan Gulaš, druhou branku přidal mohutný Jáchym Kondelík. Západočeši tak od titulu v roce 2009 nadále čekají na jakoukoli vyhranou sérii v play off.

Václav Eismann (Energie): Utkání mělo podobný scénář, jako ta předcházející. Rozhodli kreativní hráči první přesilovkové formace soupeře. Ve hře pět na pět byla série vyrovnaná, ale speciální formace jsme prohráli 2:7. Ty rozhodly zápas i celou sérii.

Ladislav Čihák (Motor): Zápas rozhodly maličkosti. Pomohli jsme si v přesilovkách, což bylo hrozně důležité. Karlovy Vary změnily systém oslabení, ale byli jsme na to připraveni a sami jsme v oslabení odvedli skvělou práci. Jsem rád, že jsme nezopakovali kolaps, jako se to stalo naposledy ve třetí třetině doma. Série skončila 3:0, což vypadá hladce, ale jednoduché to rozhodně nebylo. Vary hrály skvěle především při hře pět na pět. Z obou stran to bylo hodně bojovné. Rozhodly přesilovky a skvělá oslabení.