Tahle liga není pro starý. Kteří veteráni kvůli koronaviru už nemusí nastoupit v NHL?

Praha Každý rok pověsí brusle na hřebík několik hokejových legend, které zanechaly v zámoří nesmazatelnou stopu. Minulé léto tak učinili třeba Roberto Luongo nebo Niklas Kronwall, letos je budou následovat další. Dobám, kdy v NHL hráli prim zkušení borci, už odzvonilo. Nejlepší hokejová soutěž světa v posledních sezonách razí trend založený především na bruslení a veteráni tak často musí přenechat místa mladším a dravějším spoluhráčům.

NHL byla tři týdny před koncem základní části přerušena a vzhledem ke stále se rozšiřující pandemii koronaviru není jasné, zda se sezona vůbec dohraje. Asi nikdo by nechtěl svou kariéru uzavřít tímto hořkým způsobem, ovšem je velice pravděpodobné, že někteří hráči se tomu z různých důvodů nevyhnou. Zkušenost je ve většině týmů stále vítanou, nikoliv však za každou cenu vyhledávanou vlastností. Přednost jednoznačně dostává mládí a talent.

Veteráni ve většině případů představují vhodný doplněk do spodních dvou formací a jejich přínos spíše než ve sbírání gólů a asistencí spočívá v mentorování kolegů, kteří ještě mají celou kariéru před sebou. Svědčí o tom i statistiky. Nejvíce bodů ze všech pětatřicátníků posbíral Ryan Suter, jemuž patří v tabulce produktivity až osmasedmdesátá příčka. Z dané věkové kategorie se do elitní stovky vešli už jen jeho spoluhráči z Minnesoty Eric Staal se Zachem Parisem a Brent Burns ze San Jose.

Velká jména na odchodu

Patrick Marleau nastoupil v NHL k 1723 utkáním a v historických tabulkách mu v tomto ohledu patří páté místo. Zároveň posbíral 1188 bodů, což ho mezi hráči, kteří v zámoří stále působí, řadí na čtvrtou pozici za Joea Thorntona, Alexandra Ovečkina a Sidneyho Crosbyho. Čtyřicetiletý Kanaďan má za sebou celou řadu úspěchů, jen ta pro hokejisty nejcennější trofej se mu stále vyhýbá. V létě se vrátil do milovaného San Jose, Sharks se ale překvapivě zařadili k nejhorším týmům celé soutěže.

S vidinou dost možná poslední šance na Stanley Cup a blížícího se konce kariéry si dvojnásobný olympijský vítěz krátce před uzávěrkou přestupů řekl o výměnu do Pittsburghu. „S takovými ikonami musíte zacházet na úrovni, jakou si zasluhují. Nechal jsem to zcela na něm. Jeho rozhodnutí naprosto chápu a podporuji,“ uvedl generální manažer San Jose Doug Wilson. Smlouva vyprší Marleauovi v létě a bylo by velkým překvapením, kdyby v NHL ještě dostal šanci. Pokud by se ale sezona opět rozběhla, měl by s mužstvem okolo Crosbyho a Malkina dobrou šanci uzavřít svou hokejovou cestu na vrcholu.

Corey Perry se v roce 2016 stal členem prestižního Triple Gold Clubu, když po zisku Stanley Cupu a triumfu na olympijských hrách získal také zlatou medaili na mistrovství světa: „Je to něco ohromného. Spoluhráči mi to každý den připomínali, takže jsem to měl pořád někde vzadu v hlavě. Jsem rád, že se to povedlo.“ Od té doby se ale zkušený útočník spíše než s protivníky na ledě potýkal se zraněními. Anaheim, kde Perry strávil dlouhých čtrnáct sezon, jej loni za účelem vytvoření většího manévrovacího prostoru pod platovým stropem a plánované přestavby kádru vyplatil ze smlouvy.

„Bylo to jedno z nejtěžších rozhodnutí, jaké jsem kdy musel učinit. Odvedl tu neskutečné množství práce, ale naše organizace se chce vydat jiným směrem. Corey je skvělým hokejistou a věřím, že jeho zkušenosti budou pro jiné týmy stále velkým přínosem,“ nechal se slyšet generální manažer Ducks Bob Murray. Perry nakonec zakotvil v Dallasu, kde mu nabídli jednoletý kontrakt na 1,5 milionu dolarů. Jednadvacet bodů v sedmapadesáti zápasech ale pouze potvrdilo, že kanadský forvard už má nejlepší léta za sebou.

Když zdraví řekne „Dost!“

Dlouholetý kapitán Minnesoty Mikko Koivu. Trojnásobný vítěz Stanley Cupu Justin Williams, pro své famózní výkony v rozhodujících kláních play-off přezdívaný „Mr. Game 7“. Ryan Miller. Jason Spezza. Je možné, že i tyto osobnosti už odehrály svá poslední utkání v NHL. Celý hokejový svět čeká, jak se vyvrbí situace okolo Jaye Bouwmeestera, jenž na začátku února zkolaboval na střídačce St. Louis v duelu proti Anaheimu.

„Byla to strašidelná záležitost. Nebyl jsem nemocný, nic se nedělo. Přišlo to úplně náhle. Musím učinit rozhodnutí ohledně budoucnosti, ale zatím se nedá říct, že bych měl úplně jasno,“ prohlásil šestatřicetiletý zadák na tiskové konferenci několik dní po operaci srdce.

A kteří veteráni by se naopak měli po zámořských kluzištích prohánět i nadále? Zatímco Patrick Marleau dostal před koncem přestupového okna k odchodu zelenou, Joea Thorntona vedení San Jose nevyměnilo. „Hodně jsem mu přál, aby se šel někam jinam porvat o Stanley Cup, protože ho ještě nezískal, ale bohužel to nevyšlo. Od začátku je tu se mnou, strašně mi pomohl, dal jsem díky němu spoustu gólů. Je to obrovský dříč,“ řekl na adresu svého spoluhráče Tomáš Hertl.

V létě mu u Sharks končí smlouva, čtyřicetiletý Thornton ale dle vlastních slov hokeji ještě nehodlá dát sbohem. Po sezoně vyprší kontrakt také obránci Bostonu Zdenu Chárovi, který před pár týdny oslavil už třiačtyřicáté narozeniny. Slovenský obr je pro silný výběr Bruins stále platným hráčem a na jeho kondiční připravenost se pějí ódy ze všech stran.

„Trénuje tvrději než kdokoliv, koho znám. Snaží se držet krok se současnými trendy. Navíc má neotřesitelnou pozici v kabině, je jasným lídrem,“ nešetřil s komplimenty trenér Bostonu Bruce Cassidy. Pokud by Chára na podzim naskočil už do své třiadvacáté sezony v NHL, nikdo by nebyl překvapen.