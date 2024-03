O výměně do Vegas věděla jen manželka, přiznal Hertl. Chce naskočit před play off

Jedenáct let strávil v San Jose. V dresu Sharks v NHL debutoval, vstřelil první gól i hattrick. Také si zahrál finále play off, byť se v něm nakonec musel sklonit před silnějším Pittsburghem.

A právě boje ve vyřazovací části Hertlovi chyběly v posledních čtyřech sezonách nejvíce, proto se rozhodl na přesun k diviznímu rivalovi kývnout.

„Jednání byla hodně zajímavá. O tom, že se něco může stát, věděla jen manželka. Definitivně se rozhodlo až v pátek. Pro všechny to byl velký šok,“ uvedl Hertl v zaslané nahrávce agenturou Sport Invest.

Přiznal, že v San Jose nikdo nepočítal, že by ho klub mohl vyměnit i proto, že ho teď trápí zranění. „Zatím přesně nevím, kdy naskočím do hry. Doufám, že to bude před play off, abych si mohl všechno vyzkoušet. V San Jose na můj návrat nikdo moc nespěchal i kvůli sezoně, jakou jsme měli. Teď to bude něco jiného. Určitě mě nebudou nutit, ale udělám maximum pro to, abych byl co nejrychleji zdravý a mohl se vrátit na led,“ pronesl.

Hertl v únoru podstoupil operaci kolena, ve kterém mu doktoři měli odebrat kus uvolněné chrupavky. Právě na rekonvalescenci se teď bude Hertl soustředit ze všeho nejvíc. Vegas za něj neobětovalo volbu v prvním kole draftu a perspektivního mladého švédského útočníka Davida Edströma, aby seděl na marodce.

Tomáš Hertl ze San Jose Sharks slaví gól.

„Nejdřív se musím dát zdravotně do pořádku, o mé roli v týmu jsme se vůbec nebavili. Na to je ještě trochu času. Je mi to ale jedno, posledních pár let sice hraju centra, nicméně dokážu hrát i na křídle. Do Vegas jedu v neděli, až pak budu mluvit s trenéry, podívám se na tréninky, na systém a všechno okolo,“ nastínil.

Zatímco v San Jose měl pozici pevně ukotvenou, u Golden Knights začne nanovo. Navíc právě na pozici středního útočníka bude mít velkou konkurenci. Jack Eichel i William Karlsson patří mezi ligovou špičku, navíc uprostřed útoku zvládá nastupovat také Chandler Stephenson.

A po jedenácti letech ho čekají také starosti, které naposledy řešil ještě jako teenager. „Do Vegas zatím pojedu sám. A vzhledem k tomu, že jsem zraněný, budu mít aspoň víc času na hledání bydlení. Když tak si do konce sezony něco pronajmeme, budeme muset přestěhovat nějaké věci. Přeci jen za jedenáct let v jednom domě se jich nahromadí hodně,“ uvedl.

Pochvaloval si, že ho nečeká dlouhá cesta. Může cestovat dokonce autem, letadlem je ve Vegas za padesát minut. Rodina za Hertlem zamíří zanedlouho, zatímco fanouškům Sharks už musel dát definitivní sbohem.

Robert Spálenka z agentury Sport Invest o výměně „Jednalo se o extrémně náročné jednání, u kterého nebyl výsledek jasný do posledního momentu. Obrovskou práci odvedl náš kolega Craig Oster se svým týmem z Newport Sport Management. Tomáš je nadšený a my samozřejmě s ním. Posouvá se do týmu současných šampionů NHL, celá organizace je a zůstane také do dalších sezon vysoce konkurenceschopná. Tomas tak získává reálnou šanci na zisk Stanley Cupu.“

„Bylo to hodně emoční. Narodily se nám tady dvě děti, máme to tu hrozně rádi. Nejen hokej, ale i všechny lidi okolo. Myslím, že i fanoušci mě měli rádi. Jsme šťastní, že San Jose můžeme nazývat naším domovem, kde jsme založili rodinu,“ prohlásil.

„Ale těšíme se, že vyzkoušíme něco nového. Všichni jsou rádi, že se povedlo domluvit s Vegas. Výměnu jsem sice musel schválit, ale dlouho jsem neváhal. Všichni víme, jak to v San Jose vypadá z hokejového hlediska. Dlouho jsme nepostoupili do play off, tým prochází přestavbou, naopak Vegas minulý rok vyhrálo a snaží se uspět i tentokrát,“ pověděl.

„A to je hlavní důvod, proč jsem tam šel. Všechno bude jiné, ale už se na tuhle výzvu těším a mám velkou motivaci. Chci vyhrávat. Žádná záruka úspěchu sice neexistuje, ale pro mě je důležité mít šanci a vědět, že o Stanley Cup můžu bojovat,“ zakončil.