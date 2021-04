TŮMA: Důkazy proti Kúdelovi? K čemu, vždyť obvinění z rasismu v dnešní době stačí

Asi se dalo očekávat, že s verdiktem UEFA ohledně několika incidentů při odvetném utkání osmifinále Evropské ligy mezi Rangers a Slavií nemusí být ve výsledku spokojen ani jeden tým. Přesně to se také stalo. A na straně Pražanů je pachuť z finálního rozhodnutí naprosto pochopitelná.

Předem je třeba říct, že vinu na celé situaci nese především Ondřej Kúdela. Ano, utkání v Ibrox Parku bylo nesmírně vyhrocené a provázely jej surové zákroky hráčů skotského šampiona, kteří neunesli porážku a fotbal si spletli s nějakým jiným sportem. Dovedu si představit, že člověku, který sleduje, jak jeho spoluhráči musí neustále čelit nevybíravým faulům, při nichž jde o zdraví, zkrátka v hlavě přepne.

Slávistický obránce si ale měl ulevit jinak. Dohrát některý ze soubojů, soupeřům od plic vynadat nebo klidně sáhnout k nějaké mírné provokaci. Rozhodně ale neměl přiběhnout do chumlu hráčů a před zraky všech cosi pošeptat Glenu Kamarovi do ucha.



UEFA mu za tento velice nešťastný čin udělila stopku na deset zápasů. V případě incidentu zahrnující rasismus jde o minimální trest. Měla by tedy Slavia být spokojena? Ne. UEFA totiž zatím nepřišla s žádnými konkrétními důkazy. Celá situace se tak i nadále pohybuje v rovině tvrzení proti tvrzení. To, jestli z úst českého reprezentanta zaznělo „You are fuc**** monkey“, stále vědí jen oba zúčastnění. Presumpce neviny se jaksi vytratila. UEFA ji rozhodně nectila, ale zmačkala a hodila do koše.

Pověřený inspektor se případem zabýval tři týdny a žádný usvědčující důkaz nenašel. Oba týmy následně dostaly týden na doplnění nových skutečností. Finální verze spisu měla přes 130 stran a zahrnovala všemožná vyjádření, zprávy, desítky minut videozáznamů a jejich analýz. Je proto k zamyšlení, že disciplinární komise vynesla rozsudek už po dni a půl. Nechci pánům z UEFA křivdit, ale nějak nedokážu uvěřit, že by nad poskytnutými materiály, které je třeba prozkoumat opravdu pečlivě, strávili šestatřicet hodin v kuse. Spíše to zavání nedostatečnou důkladností.

Proč tedy odpovědné osoby sáhly k tomuto rozhodnutí? Přijde mi, že případ Kúdela má sloužit jako varování pro ostatní. Český reprezentant je obětí aktuálního přístupu k rasismu v západní společnosti.

Obránce Slavie pocítil nevoli britské veřejnosti, která jeho nevinu nepřipustila ani na vteřinu, na vlastní kůži. Co jiného než rasistická urážka by od něj asi tak mohlo zaznít? Proč by si Kamara vymýšlel? No, třeba proto, že cítil naprostou bezmoc, nedokázal se smířit s porážkou od „nějakého zbytečného týmu z východní Evropy“ a zkrátka zkusil vytáhnout poslední trumf. Neodvažuji se tvrdit, že k něčemu takovému došlo, ale člověku, který se nad celým incidentem trochu zamyslí, musela podobná varianta alespoň prolétnout hlavou.

Obzvlášť poté, co Kamara minulý týden vystoupil v ITV News Scotland, kde uvedl, že Kúdela, jehož jméno britská média opakovaně nejsou schopna napsat správně, na něj promluvil ještě před osudovým zašeptáním a že všechno slyšel i jeho spoluhráč Conor Goldson. Jenže to má háček. Televizní záběry neodhalují jakoukoliv předchozí konverzaci mezi oběma hlavními aktéry. A Goldson? Ten pár dní po zápase vyprávěl, že ve zbytku druhého poločasu byl tak vytočený, že chtěl někomu ublížit. Především ale zmínil, že svému parťákovi věří i přesto, že nic neslyšel. Že tohle nějak nepasuje dohromady, disciplinární komise UEFA zřejmě přehlédla…

Boj proti rasismu je na Britských ostrovech často propíraným tématem, jeho pozice ve společnosti stále roste. O tom, že urážky tohoto typu do jednadvacátého století nepatří, nemá cenu ani diskutovat. To je naprosto jasné. Ale pokud chtějí lidé tmavé pleti uškodit druhým, mohou rasismus použít jako zbraň, proti které se, alespoň podle výsledku kauzy Kúdela, nedá bránit. Stačí využít příležitosti a ostatní vám uvěří. Důkazy nejsou potřeba.

Trestu se nevyhnul ani Kamara. Za fyzické napadení obránce Slavie při domluvené schůzce obou celků v útrobách stadionu vyfasoval stopku na tři utkání, což je jen polovina sankce, o níž se v disciplinárním řádu UEFA píše. Daleko více mě zaráží verdikt v případě Kemara Roofea. Ibrox Park si nejspíš spletl s klecí na zápasy MMA. Jeho, dle mého názoru úmyslný zásah kopačkou do hlavy Ondřeje Koláře, vypadal hrůzostrašně, ale kdyby brankář Pražanů schytal ránu na oko nebo do spánku, mohlo to celé skončit daleko hůř. Čtyřzápasový trest pro útočníka Rangers mi přijde krajně nepřiměřený.

Kdyby Kolář utrpěl vážnější zranění než hlubokou tržnou ránu na obličeji a zlomeninu čelní dutiny, jak dlouho by si Roofe nezahrál? Pět utkání? Nebo by se pánové z disciplinární komise utrhli ze řetězu a přišli by se stopkou na šest duelů?