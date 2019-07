Do Česka přijel kázat z USA o křesťanství. Teď trenér Harrod usiluje ve finále o zisk Czech Bowlu

„Lze očekávat nejvyrovnanější duel o titul v historii. Navíc bude okořeněn odvěkou rivalitou, která mezi Ostravou a Prahou panuje,“ prohlásil Filip Hobza, předseda České asociace amerického fotbalu (ČAAF). Ostatně, důkazem budiž, že za poslední tři roky pouze jednou jejich duel skončil větším než sedmibodovým rozdílem (jeden touchdown).

„Utká se nejlepší obrana s nejúčinnějším útokem,“ naznačuje Hobza, jehož slova potvrzují také čísla. Pražský tým zapisoval v útoku v průměru úctyhodných 42 bodů, ostravského rivala zase zdobila precizní obrana, která dovolovala soupeřům 13 bodů za zápas.

„Lvi“ díky drtivé ofenzivě také opanovali základní část, když z deseti zápasů vyhráli devět, Steelers zapsali jen o jeden triumf méně. Oba celky se utkaly hned na úvod soutěže a v březnové předehrávce 4. kola zvítězili Pražané 7:0, tedy díky jednomu jedinému touchdownu.

