„Nepolapitelného“ srazilo auto. Whitaker: génius v ringu i průšvihář mimo něj

Praha Dnes se v americkém Norfolku nejbližší a fanoušci rozloučí s boxerskou legendou Pernellem Whitakerem, kterého v neděli večer srazilo na ulici auto. Bylo mu 55 let.

Když se v sobotu 21. prosince 1985 konal boxerský večer v Pavilion Convention Center ve Virginia Beach, v ringu se představili olympijští šampioni z posledních her v Los Angeles, Tyrell Biggs, Meldrick Taylor, Mark Breland a bronzový Evander Holyfield. Jen další zlatý olympionik z roku 1984 a rodák z nedalekého Norfolku Pernell Whitaker zápas naplánovaný neměl.

V hale ale přítomen byl. Coby divák. A... V průběhu akce v pauze prolezl se snoubenkou Rovandou Anthonyovou šestnácti provazy, aby si vzápětí řekli své „ano“.

„Pernell i Rovanda box milovali. Bylo snadné vše zorganizovat,“ pousmála se snad jedinkrát na začátku tohoto týdne promotérka Kathy Duvová při vzpomínce na boxerskou legendu a rodinného přítele. „Nebyl dokonalý, měl své démony, ale když byl v ringu a pod kontrolou svého týmu, tak byl šťastný a nepřekonatelný,“ přidala vdova po Danu Duvovi, se kterým společně řídili stáj Main Events. Právě ta v roce 1984 podepsala všechny zmíněné úspěšné olympioniky, legendární kouč a otec Dana – Lou Duva – pak stál většinu profesionální kariéry ve Whitakerově rohu.

Bijec přezdívaný „Sweet Pea“ jim zůstal věrný po celou kariéru. Parádní kariéru. Důkazů lze najít mnoho. Zkusme nejdříve ty statistické: Whitaker je v historickém žebříčku BoxRec.com na 17. příčce, z levorukých boxerů pak před ním je pouze jistý filipínský senátor jménem Manny Pacquiao.

Oscar De La Hoya v souboji s Pernellem Whitakerem (na fotce vpravo).

V letech 1993 až 1997 byl dle respektovaného magazínu The Ring nejlepším boxerem napříč vahami. V roce 2002 ho The Ring zařadil na 10. místo seznamu sta nejlepších bijců posledních osmdesáti let. „Když jsem ho viděl poprvé v tréninkovém táboře, jen jsem zíral. Byl jako kočka s rukavicemi,“ řekl o Whitakerovi nejstarší šampion těžké váhy George Foreman.



Podobných slov se v posledních dnech objevilo po celém světě mnoho. Nejvýstižněji jej pak zhodnotil známý komentátor Jim Lampley: „Mohl stát přímo před vámi a stejně byste ho nenašli.“

Přehnaná slova?

Nikoliv. Whitaker absolvoval amatérskou kariéru s bilancí 201 výher (91 knokautů) a 13 porážek (dle vlastních slov měl na kontě dokonce přes 500 zápasů). V profesionálním pak stihl 45 duelů. Plných 40 z nich vyhrál, čtyřikrát odešel poražen a jednou zápas skončil bez výsledku. A byť poprvé nestačil na svého soupeře už v roce 1988, tedy čtyři roky po přechodu mezi profíky, příliš to jeho gloriolu dokonalosti neovlivnilo. S legendárním Mexičanem Josem Luisem Ramirezem padl těsně na body, o rok později mu navíc porážku vrátil. Jednoznačně, bez jakýchkoliv diskuzí.

Pernell Whitaker uštědřuje ránu Jaku Rodriguezovi.

V roce 1993 pak stanul proti další legendě středoamerické velmoci, stále ještě neporaženém Juliu Cesaru Chavezovi. Měl pro něj být 88. zářezem na pažbě. Don King, kontroverzní to promotér, který se k Chavezovi přisál poté, co přišel o Tysona, toho času za mřížemi, na tiskovce prohlašoval, že Whitaker má dvě šance – malou a žádnou. Američan jen seděl ve své teplákovce Fila, z walkmanu poslouchal rap a usmíval se. Poté před 63 tisíci diváků na stadionu Alamodome v San Antoniu dvanáct kol Chaveze školil. Nikdo, kromě mexického rohu nepochyboval o tom, jak duel dopadne. Dva bodoví ale byli proti a zápas skončil remízou. „Už nikdy poté nebyl takový jako té noci,“ vzpomínal v pondělí na Whitakera novinář ESPN Steve Kim. „Ten zápas je jednou z mých nejlepších vzpomínek,“ kontroval před lety sám Whitaker. „Vím, že jsem vyhrál. A věděli to také fanoušci,“ přidal.



Pravdou je, že právě po této porážce jej začali nahánět Duvovou zmínění démoni – alkohol a kokain. V roce 1997 tentokrát prohrál, ovšem opět sporně, s Oscarem de la Hoyou, aby následnou výhru nad Andrejem Pestryajevem smazal pozitivní nález právě na kokain. Kariéru ukončil o čtyři roky později po dalších dvou porážkách, poté byl za držení této drogy dokonce odsouzen do vězení.

Démonů se zbavil, dokonce se dal dráhu trenéra, často navštěvoval boxerské akce. V neděli po 22. hodině večerní přecházel silnici ve Virginia Beach, když jej přehlédl řidič projíždějícího vozu. Whitaker podlehl zranění na místě. „Ztratili jsme legendu v ringu i skvělého člověka,“ řekl místním novinářům syn Devon. „Byla tma, on rád chodil v tmavém oblečení,“ dodal. Šampion čtyř vah zplodil s manželkou Rovandou další tři syny, Dominiqueho, Pernella Jr., který zemřel v roce 2015 na rakovinu, a Dantaviouse. „Malý vzrůstem, velký srdcem. Máme tolik společných vzpomínek, budeš mi tu chybět,“ rozloučil se s dlouholetým přítelem Holyfield, taktéž člen Mezinárodní boxerské síně slávy.