Senátor Pacquiao opět v ringu. Odhodlaný Thurman mu slibuje K.O.

Las Vegas/Praha Už 71. zápas profesionální kariéry čeká v noci na neděli v Las Vegas na legendárního Mannyho Pacquiaa (na snímku vlevo se soupeřem Keithem Thurmanem). Čtyřicetiletý veterán si letos podruhé odskočí ze senátorského křesla do boxerského ringu, aby opětovně ukázal, že do sportovního důchodu ještě nepatří. „Miluji boj, miluji výzvy. Thurman je velká výzva. Ale nepochybuji o tom, že vyhraji,“ pronesl po příletu do města hříchu jeden z nejlepších leváků v historii tohoto sportu.

Zpod ringu měl jeho počínání sledovat mimo také další výtečný otočený gard, Pernell Whitaker, po jeho nečekaném úmrtí se ale stane galavečer první velkou boxerskou pietou za světového šampiona čtyř vah. Ostatně někteří z hostí dorazí přímo z pohřbu Whitakera, který se koná také dnes. „Upřímnou soustrast jeho rodině. Byl výjimečný. Rád bych ho uctil triumfem,“ zaznělo od čtyřicetiletého Pacquiaa. Podobné plány má ale také o deset let mladší Američan Thurman. Ten byl v zámoří pasován bookmakery do pozice favorita, jenže například specializovaným webem Boxingscene.com oslovení boxeři a novináři se spíše přiklonili na stranu Filipínce. Ze 46 expertů jej tipovalo za vítěze 24 z nich, na neporaženého šampiona WBA ve velterové váze by si vsadilo 19 (tři tipovali remízu). „Nezajímá mě nic jiného než vítězství. A to velkolepé vítězství. Chci ho knokautovat,“ řekl bojovně velký talent, který se ale v posledních letech potýkal s častými zraněními.

A když se v lednu po téměř dvouleté pauze do ringu vrátil, s krajanem Josesitem Lopezem měl více starostí, než sám čekal. „Nebylo to ono, musel jsem se rozboxovat, tentokrát to bude ode mne jiné,“ varuje Thurman. „Ten zápas jsem neviděl, nic by mi to nedalo,“ nebojí se ale Pacquiao. Kdo bude nakonec slavit?