Do Prahy se vrátí létající gladiátoři. S novou show i uzdraveným Podmolem

PRAHA Létající gladiátoři se po roce opět představí v české metropoli. Tradičně druhou listopadovou sobotu (2. listopadu) se v pražské O2 areně uskuteční 19. ročník FMX Gladiator Games. Nejstarší freestyle motokrosová show v Evropě nabídne největší hvězdy scény. Triky budou jezdci ve vzduchu předvádět na motorkách, čtyřkolkách, buginách i sněžných skútrech.

Stejně jako v předchozích letech si pořadatelé pro letošní - v pořadí již devatenáctý - ročník přichystali několik novinek. Tou zásadní je zcela nová scéna.



„Chceme se posunout zase trochu výše, navíc jsme loni oslavili plnoletost, a tak si podle nás 19. ročník zaslouží nové pojetí,“ vysvětlil zakladatel a organizátor FMX Gladiator Games Marek Rejman.

„Nová scéna bude mít větší plochu LED obrazovek a samozřejmě novou grafiku. Od klasického kolosea se posuneme trochu do Mad Max stylu,“ dodal Rejman s odkazem australsko-americký akční thriller Šílený Max.



Bláznivé triky na létajících motorkách fanouškům v libeňské hale předvedou největší domácí hvězdy freestyle motokrosu včetně Petra Piláta, Martina Koreně či Filipa Podmola. Vrátit do sedla motocyklu by se na FMX Gladiator Games měl i slavnější z bratrské dvojice Podmolů Libor, který se letos na jaře vážně zranil, když si při závodech v Německu zlomil obě nohy.



Ze zahraničních jezdců do české metropole zavítají například Belgičan Julien Vanstippen či Španěl Edgar Torronteras. Ten se stal jednou z hlavních hvězd ročníku 2017, když dechberoucími triky, k nimž přidal beatboxové vystoupení, uhranul pražské publikum.



„Jsme rádi, že se nám pro letošní ročník podařilo získat právě Edgara, který výrazně zazářil v předminulém ročníku, ale hlavně patří mezi ty, kteří pomohli FMX scénu utvořit a dát ji pomyslné základy. Je to absolutní legenda,“ okomentoval Martin Koreň, jezdec a spoluorganizátor akce.



Veřejnost zároveň bude mít před akcí možnost prohlédnout si její zázemí, projít se po rampách i doskočištích nebo se potkat a vyfotit s jednotlivými jezdci.



Vstupenky na FMX Gladiator Games jsou stále k dispozici v síti Ticketportal od 990 korun. Děti do 140 centimetrů mají pro lístky 2. a 3. kategorie nárok na slevu.